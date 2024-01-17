Последние два крепежных элемента наконец удалось освободить благодаря специально спроектированным инструментам.

Космическому аппарату OSIRIS-REx потребовались годы на то, чтобы достичь астероида Бенну, собрать образцы грунта и затем вернуться на орбиту Земли. Научные сотрудники НАСА с нетерпением ждали возможности изучить образцы астероида, когда космический аппарат сбросил их на поверхность Земли в сентябре 2023 года, но несколько заклинивших болтов не позволяли раскрыть все тайны астероида Бенну. И вот наконец-то, спустя 4 месяца НАСА торжественно сообщает, что специалистам удалось открутить два последних благодаря специально разработанным инструментам для этой задачи.

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Несмотря на то, что долгое время не удавалось открыть основной контейнер с образцами, миссия OSIRIS-REx считалось успешной. Когда инженеры NASA проектировали механизм сбора образцов на астероиде (TAGSAM) для этого космического аппарата, команда надеялась, что ему удастся собрать не менее 60 грамм материала с астероида Бенну. Это было бы в несколько раз больше того, что доставил на Землю в 2020 году японский аппарат Хаябуса-2 с астероида Рюгу – всего 5,4 грамма. Прежде чем открыли основной контейнер с образцами, НАСА уже собрало более 70 граммов астероидной пыли вокруг корпуса контейнера.

Контейнер TAGSAM был закрыт 35 крепежными элементами, и перед возвращением контейнера с образцами на Землю, НАСА разработало и испытало специальные инструменты для его вскрытия. Поместив контейнер в герметичный перчаточный бокс, техники обнаружили, что предусмотренными инструментами не удается открутить два болта. Поскольку эти образцы оставались неизменными на протяжении миллиардов лет, НАСА не могло рисковать их загрязнением, используя для вскрытия непредусмотренные инструменты.

Исчерпав все возможные варианты, техники приостановили работу над крепежами, пока инженеры НАСА изучали проблему. В результате появились два новых инструмента, состоящих из нескольких частей, специально разработанных для выкручивания болтов TAGSAM — один из них вы можете увидеть выше. Инструменты были изготовлены из хирургической немагнитной нержавеющей стали — единственного материала, разрешенного для использования внутри герметичного перчаточного бокса. Можно с уверенностью сказать, что это изделие не массового производства, судя по видным следам механической обработки на их поверхности.

Образцы, найденные во внешнем корпусе, уже превзошли все ожидания специалистов. Фото: НАСА

Сотрудники Космического центра НАСА имени Джонсона, где хранятся образцы OSIRIS-Rex, объяснили, что болты освобождены, но образцы еще не извлечены. После открытия крышки специалисты сделают снимки внутреннего пространства в высоком разрешении, а затем извлекут и взвесят образцы. Пока точно неизвестно, сколько реголита собрал зонд, но команда ожидает, что результаты намного превысят прогнозы. После сбора фрагментов образцов с астероида Бенну, у аппарата OSIRIS-REx возникли трудности даже с закрытием крышки контейнера из-за огромного объема попавшего туда материала.

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Новые подробности об образцах астероида Бенну стоит ожидать от НАСА в ближайшие недели. Тем временем, OSIRIS-REx продолжает свою работу в космосе, только теперь под именем OSIRIS-APEX. Космический аппарат отправится на встречу с околоземным астероидом, известным как Апофис. Он не сможет взять образцы с этого космического камня, но проведет важные наблюдения с достаточно близкого расстояния в 2029 году.