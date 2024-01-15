HD 63433 d - самая маленькая из подтвержденных экзопланет возрастом менее 500 миллионов лет.

За последние несколько лет мы узнали, что Вселенная кишит планетами, и хотя нам удалось обнаружить лишь малую часть из них, наука не стоит на месте. Сегодня в астрономический каталог, насчитывающий несколько тысяч экзопланет, добавилась новая запись — обнаружена планета размером с Землю под названием HD 63433 d. Однако единственное сходство этой планеты с Землёй, это её размеры. Во всём остальном она кардинально отличается от нашей родной планеты, с ее адской температурой и одним полушарием, представляющим собой бескрайнее море лавы. Тем не менее, эта планета маленькая и каменистая (второе полушарие), а подобные объекты встречаются нам нечасто.

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В недалеком прошлом астрономы уже изучали систему HD 63433 и обнаружили там несколько планет (HD 63433 c и HD 63433 b), в несколько раз крупнее Земли — так называемые маленькие Нептуны. Большинство известных экзопланет были открыты ушедшим в историю космическим телескопом Кеплер, а более свежие находки были сделаны со спутника для исследования транзитных экзопланет (TESS). В отличие от Кеплера, который мог сканировать далекие звезды, TESS предназначен для сбора большего количества данных об экзопланетах, находящихся поблизости и вращающихся вокруг ярких звезд. Звезда HD 63433 находится примерно в 73 световых годах от Земли, что очень близко по астрономическим меркам.

Первые две крупные экзопланеты были замечены ещё в 2020 году, однако исследователи из Университета Флориды и Висконсин-Мэдисон решили перепроверить данные. После удаления помех от известных экзопланет, команда обнаружила еще одну транзитную сигнатуру. Так они заметили сравнительно крошечную планету HD 63433 d, вращающуюся вокруг звезды.

HD 63433 d примечательна тем, что ее размер почти точно соответствует размеру Земли; по текущим оценкам, он составляет 1,073 земного радиуса. Маленькие каменистые планеты трудно обнаружить с помощью современных технологий, таких как метод транзита, используемый телескопом TESS (изображение ниже). Маленькая планета не блокирует достаточное количество света, когда проходит перед звездой, но HD 63433 d отбрасывает большую тень, поскольку вращается очень близко к своей звезде — ее «год» длится всего 4,2 земных дня.

Спутник для исследования транзитных экзопланет (TESS). Источник: НАСА

Непосредственная близость экзопланеты к звезде также означает, что HD 63433 d очень горячая. Она "прилипла" к звезде одной стороной, поэтому всегда повёрнута к ней одной и той же стороной. Температура поверхности на стороне, обращенной к звезде, составляет около 2294 градусов по Фаренгейту (1257 градусов по Цельсию). Учёные полагают, что эта сторона полностью расплавлена, и бо́льшую часть поверхности, вероятно, занимают вулканические образования.

Таким образом, HD 63433 d нельзя назвать пригодным для жизни, но это все еще интересный мир, который может многое рассказать о ранней эпохе нашей Солнечной системы. Звезда HD 63433 почти в точности равна размеру нашего Солнца, но ее возраст составляет всего чуть более 400 миллионов лет, в то время как возраст Солнца - 4,6 миллиарда лет.

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Из всех обнаруженных экзопланет, этот мир не единственный, кишащий лавой. В прошлом году учёные обнаружили вулканическую планету LP 791-18 d, но планета HD 63433 d всё же особенная. По данным НАСА, она является наименьшей из известных экзопланет, то есть моложе 500 миллионов лет. Изучение этой экзопланеты может дать ключевые сведения о том, как эволюционируют планеты, похожие на Землю. С более полным набором данных, HD 63433 может стать популярным объектом наблюдения в ближайшие годы.