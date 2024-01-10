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Fantoci
LG и Samsung продемонстрировали на выставке CES 2024 свои огромные прозрачные дисплеи
Прозрачные экраны могут найти применение в гостиных, витринах магазинов, транспортных узлах и других местах.

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Конкурирующие компании LG и Samsung использовали выставку CES 2024 на этой неделе, чтобы продемонстрировать новые технологии прозрачных дисплеев. На данный момент только один из них готов к выходу на рынок, но потенциально каждый из них может радикально изменить дизайн помещений, заполненных различными экранами, включая гостиные, магазины, аэропорты и торговые центры.

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Новая модель Signature OLED T от компании LG является наиболее подходящей к попаданию на полки магазинов. В этой версии фирменного OLED-дисплея "OLED R" используется нижняя панель предшественника, а над ней размещена прозрачная 77-дюймовая OLED-панель. Именно эта панель отвечает за то, чтобы движущиеся изображения появлялись прямо перед вашими глазами, но без использования непрозрачного фона, как в традиционных телевизорах. Хотя нижняя панель содержит направленные вниз динамики, инновационный блок LG Zero Connect передает видео и аудио на расстояние не более 9 метров. LG сообщила, что Signature OLED T поступит в продажу в этом году, но цена пока не названа. А пока мы можем только догадываться, сколько будет стоить один из этих телевизоров, учитывая, что цена Signature OLED R составляет 100 000 долларов. 

Прозрачный дисплей Samsung немного отстает от разработки LG с точки зрения доступности для конечного потребителя и, похоже, ориентирован на коммерческих клиентов. Эта технология использует 110-дюймовый Micro LED от Samsung и делает его прозрачным, оставляя видимыми только активно подсвеченные светодиоды, частично мешающие обзору сквозь безрамочную, стекловидную панель. Пока об этом устройстве не так много информации. Тем не менее, судя по презентационному видео Samsung (и использованию компанией термина “модульный”), мы предполагаем, что Transparent Micro LED призван предложить более масштабируемое решение для корпоративных заказчиков. Он также будет стоить непомерно дорого, как и его предшественник - 150 000 долларов.

Samsung представила свой прозрачный Micro LED на сцене CES 2024.

Пока трудно себе представить насколько востребованными окажутся эти дорогие дисплеи. В конце концов, ажиотаж вокруг любой новинки неизбежно улетучивается, если устройство окажется в реальной жизни хоть немного непрактичным, а это значит, любые потери контрастности, четкости или даже качества звука могут свести на "нет" новую прозрачную технологию. Но, судя по отзывам с выставки CES, оба дисплея получились удивительно высокого качества. Один из посетителей сообщил, что прозрачный Micro LED от Samsung обеспечивает более насыщенные цвета и яркость, чем другие телевизоры, а другой участник выставки рассказал, что LG Signature OLED T способен создавать «завораживающие эффекты глубины», несмотря на уменьшенную яркость по сравнению с другими OLED-моделями LG. Последний дисплей также обладает преимуществом - возможностью поднятия и опускания непрозрачного заднего фона (т.н. фильтра контрастности) нажатием одной кнопки. Однако если пользователь планирует использовать его в основном в таком режиме, то имеет смысл купить обычный телевизор.

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Пока мы точно не узнаем, насколько эффективны эти дисплеи, помимо «вау-фактора», интересно пофантазировать, как их можно использовать в реальном мире. Signature OLED T может повысить визуальную привлекательность гостиной больше, чем это может сделать ориентированный на эстетику телевизор Samsung Frame TV. Помимо этого, оба экрана могут отображать образовательную информацию в музеях, информацию об отправлении и прибытии в транспортных узлах и карты в торговых центрах, не портя при этом вид помещения. Что касается прозрачного Micro LED, если он когда-нибудь станет коммерчески выгодным, то он позволит магазинам размещать динамичную рекламу на витринах без ущерба для обзора.

#samsung #ces 2024 #micro led #signature oled t
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