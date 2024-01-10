Новый Omen Transcend 14 даже оснащен графическим процессором RTX 4070.

На выставке CES 2024 компания Hewlett-Packard представила новый игровой ноутбук, который получился удивительно тонким и легким, учитывая его характеристики. Ноутбук HP Omen Transcend 14 весит всего 1,6 кг, однако оснащен довольно мощным игровым железом, что по словам американской компании, позволяет ему получить звание «самого лёгкого игрового ноутбука в мире». Обычно геймеры предпочитают толстые и тяжелые игровые ноутбуки, так как они предоставляют больше производительности и меньше перегрева, но HP уверяет, что в данном случае всё обстоит иначе. Компания также позиционирует свою новинку как «самый прохладный ноутбук в мире» с точки зрения тепловыделения, что является редким пунктом в спецификации игровых устройств.

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Omen Transcend 14 от компании HP, хоть и заявлен как игровой ноутбук, но внешне больше похож на ультрапортативный лэптоп. Hewlett-Packard изготовила его в цельнометаллическом корпусе, и внешне он похож на предыдущий MacBook Air с его клиновидным профилем. В максимальной комплектации новинка оснащается процессорами Intel Core Ultra на архитектуре Meteor Lake, вплоть до флагманского Core i9-13980HX. В качестве графического процессора используется Nvidia RTX 40-й серии, включая RTX 4070, так что трассировка лучей здесь обеспечена. Кроме того, ноутбук оборудован 2,8К OLED-дисплеем с разрешением 2880 х 1800 пикселей, но со светимостью всего 400 нит - не очень много для OLED, зато выигрыш во времени автономной работы на батарее.

Omen Transcend 14 весит примерно столько же, сколько 14-дюймовый MacBook Pro — 1,6 кг.

Одним из главных технологических новшеств Transcend 14 является его охлаждение. HP заявляет, что новая технология позволяет всасывать воздух в корпус и создавать зону высокого давления с помощью специальных вентиляторов. Затем используется паровая камера, которая помогает рассеивать тепло и выводить его назад. HP утверждает, что конструкция корпуса и этой камеры допускают статическое давление в 4 раза выше, чем у вентилятора на более крупном ноутбуке Transcend 16, который обеспечивает рассеивание тепла до 80 Вт на площади 12 мм. Инженеры HP эту систему охлаждения именуют "гипербарическим охлаждением Intel", о котором мы впервые услышали в 2016 году, когда компания выпустила невероятно тонкий Spectre 13 толщиной 10,4 мм, использовавший ту же самую технологию охлаждения, согласно сайту AnandTech.

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Среди прочих достоинств стоит отметить RGB-клавиатуру с 4 зонами подсветки, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x-7467 и 2 ТБ твердотельный накопитель NVMe. Также предлагается Wi-Fi 7, а из-за компактных габаритов корпуса оперативная память паяна и не модернизируема. Неясно, можно ли добавить к нему еще один SSD, но учитывая его размеры, скорее всего, это не предусмотрено. Также есть два порта USB-A, два порта USB-C и один порт HDMI 2.1 — весьма достойный набор интерфейсов для такого компактного устройства. Полностью укомплектованная модель со всем высокопроизводительным железом внутри предлагается за 2249 долларов на сайте компании, где все желающие могут оформить предзаказ уже сейчас.