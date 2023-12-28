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Fantoci
Microsoft выпустила приложение Copilot, которое предоставляет бесплатный доступ к GPT-4 и Dall-E 3
Новое приложение Microsoft — это самый простой способ получить доступ к искусственному интеллекту.

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Microsoft не устает удивлять нас новыми способами взаимодействия с инструментами искусственного интеллекта. Поисковая система Bing уже несколько месяцев работает на основе генеративного искусственного интеллекта, затем в операционной системе Windows 11 появился ИИ-ассистент Copilot, а теперь к этому списку присоединились все Android-смартфоны. Microsoft без особого шума выпустила официальное приложение Copilot в Google Play. Оно позволяет подключаться к последним ИИ-моделям OpenAI и полностью бесплатно.

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На самом деле, это далеко не первое приложение, которое предлагает бесплатный доступ к чат-боту на основе искусственного интеллекта. У OpenAI есть собственное приложение ChatGPT, а Microsoft просто предлагает аналогичные функции в обновленном приложении Bing. Однако новое приложение включает в себя функции последней версии генератора изображений Dall-E 3, которых нет в приложении чат-бота OpenAI, но в приложении Bing много лишнего, например, новости, виджеты и синхронизация браузера. К тому же приложение Copilot обеспечивает к новейшей версии чат-бота OpenAI, которая отвечает более точно на ваши запросы.

В новом приложении Copilot вы можете вводить текст, говорить или загружать изображения для взаимодействия с искусственным интеллектом. Базовый чат работает без регистрации, но мы обнаружили, что некоторый функции были недоступны гостям. После регистрации и входа в систему вы можете включить модель GPT-4, которая является самой новой от OpenAI. В приложении отмечается, что ответы на основе GPT-4 могут приходить медленнее, зато результаты должны быть лучше. Для всех ответов ИИ предусмотрены кнопки оценки качества, а также кнопка копирования всего текста в буфер обмена для использования в других приложениях.

Приложение Copilot для Android-устройств. Фото: Microsoft

Помимо запроса текстовых ответов и контента, приложение Copilot имеет Dall-E 3, новейшую модель генератора изображений OpenAI. Как и в компьютерной версии Windows Copilot, запрос на создание изображений в приложении для Android генерирует четыре картинки размером 1024x1024 пикселей, которые можно сразу же скачать в приложении. В целом Dall-E 3 показался нам гораздо более способным, чем предыдущая версия. Он по-прежнему не всегда понимает, чего вы хотите, однако сгенерированные изображения выглядят более целостными, с меньшим количеством очевидных ошибок от искусственного интеллекта.

К сожалению, Copilot пока не может взаимодействовать с операционной системой Android, как в случае с Windows 11. Ассистент Windows Copilot может управлять функциями и приложениями на вашем компьютере, но Android-приложение предназначено только для создания текста и изображений. Добавление поддержки некоторых системных API Android могло бы сделать Copilot более полезным и выделить это приложение на фоне других чат-ботов Microsoft.

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В течение последних 20 лет Microsoft постоянно догоняла конкурентов по таким направлениям как поиск в интернете и мобильные технологии - в этих областях Microsoft всегда находилась в роли догоняющего. Но сейчас, когда все вдруг стали одержимы генеративным искусственным интеллектом, компания оказалась в лидерах. Поэтому неудивительно, что она максимально использует свое преимущество. Вы можете попробовать инструменты искусственного интеллекта от Microsoft, скачав приложение из Google Play Store.

#microsoft #искусственный интеллект #chatgpt #google play #copilot #dall-e 3
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