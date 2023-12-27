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По всей видимости, в сеть выложили полный исходный код популярной открытой криминальной игры Grand Theft Auto 5 от компании Rockstar. Insider Gaming сообщает, что в католическое Рождество произошла утечка 100 Гигабайт исходного кода. Помимо исходного кода GTA 5, на сайте также сообщается об утечке части Python-кода ожидаемого сиквела Grand Theft Auto 6, а также файлов отменённого проекта Bully 2 от Rockstar Games.
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Похоже, что программисты и хакеры уже приступили к изучению исходного кода GTA 5 и нашли кое-что любопытное. В отдельной статье Insider Gaming говорится, что в коде обнаружены отсылки сразу к 8 неанонсированным DLC для одиночной кампании.
Названия этих предполагаемых DLC-пакетов следующие:
- DLC "Liberty V"
- DLC "Пролог"
- Enterprise Pack
- SP Assassination Pack
- Relationship Pack (Пакет отношений)
- SP Manhunt Pack
- Agent Trevor
- SP Norman Pack
Если эти названия действительно реальные и точные, то, похоже, Rockstar планировала выпустить DLC, действие которого происходило бы до начала сюжетных событий GTA 5 (Prologue DLC). Дополнение Enterprise Pack может означать, что в игру собирались добавить больше возможностей для ведения своего бизнеса. Пакет Relationship Pack (Отношения) может быть отсылкой к добавлению большего количества романтических сцен в игре.
По какой-то причине Rockstar решила не выпускать никаких DLC для одиночной игры. Вместо этого разработчики выпустили многопользовательскую GTA Online и периодически пополняют её новым контентом, что оказалось верным решением: GTA Online приносит компании немало прибыли и стимулирует продажи основной игры.
Напомним вам, что GTA 6 в настоящее время находится в активной стадии разработки, недавно был выпущен трейлер, подтверждающий, что действие новой игры развернётся в Вайс-Сити. Выход игры ожидается в 2025 году на консолях PS5 и Xbox Series X|S.