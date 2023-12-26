Прогнозируемая замена работников искусственным интеллектом, похоже уже началась.

Новые технологии всегда вызывали некоторые опасения у людей, но в этом году искусственный интеллект напугал даже профессионалов. Это связано с тем, что он может занять их место на рынке труда. К несчастью для некоторых сотрудников Google, последствия распространения искусственного интеллекта почти во всех отраслях уже начали ощущаться. Сообщается, что технологический гигант заменит часть сотрудников искусственным интеллектом в рамках "реорганизации" своего подразделения по продаже рекламы.

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Источники издания The Information утверждают, что Google начал все чаще использовать машинное обучение для генерации маркетинговых идей и текстов для рекламодателей. Подобные инструменты уже много лет доступны поисковым системам и рекламодателям YouTube и «скоро принесут компании десятки миллиардов долларов ежегодного дохода», по словам одного анонимного источника. Рекламные инструменты искусственного интеллекта не только очень прибыльны, но и, поскольку они требуют очень небольших накладных расходов, их прибыль выше, чем у других подразделений Google.

Но, видимо, Google этого недостаточно. Несмотря на то, что генераторы рекламы на основе искусственного интеллекта, являются относительно самостоятельными, Google на протяжении многих лет платит зарплату около 13 500 сотрудникам, которые следят за результатами работы инструментов и создают некоторые объявления с нуля. Теперь эти сотрудники стали лишними, поскольку алгоритмы Google (такие как «новая эра ИИ-рекламы», которую компания анонсировала в мае) стали лучше справляться с автоматизацией их работы. Согласно новому отчету, Google планирует «оптимизировать численность персонала, в том числе путем возможных увольнений, перераспределив сотрудников крупного отдела продаж, курирующего отношения с важнейшими рекламодателями».

Пока неизвестно, сколько из 13 500 сотрудников по продаже рекламы Google пострадают от мер по сокращению расходов компании, будь то через увольнения или через перевод на другие должности. Однако очевидно, что вытеснение человеческого персонала искусственным интеллектом уже реальность, которая подстерегала нас с тех пор, как ИИ ворвался в технологическое пространство компаний. Поскольку такие инструменты, как ChatGPT, стали более удобными для пользователя, они позволили компаниям кое-где отказаться от сотрудников (особенно от агентов по обслуживанию клиентов). Но такие компании, как Google, обладают авторитетом формировать как технологическую индустрию, так и общественное сознание, поэтому даже замена 100 сотрудников отдела продаж рекламы может стать решающим толчком для других компаний, жаждущих внедрить ИИ, чтобы избавиться от целого штата сотрудников.

Однако неизвестно, окупится ли такой шаг в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что почти половина опрошенных компаний указали, что они, вероятно, заменят работников искусственным интеллектом в 2024 году, это может иметь неприятные последствия. Известно, что генеративные инструменты искусственного интеллекта распространяют дезинформацию и вводят в заблуждение пользователей, что может обернуться катастрофой для компаний, которые заменят свой персонал, работающий с клиентами, на искусственный интеллект. Эксперты также обеспокоены тем, что внедрение ИИ ради краткосрочной экономии может спровоцировать своего рода «золотую лихорадку», когда проигравших окажется гораздо больше, чем победителей.

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Тем не менее, источники The Information утверждают, что Google, скорее всего, начнет реорганизацию в следующем месяце, и тогда мы сможем узнать больше о судьбе своих сотрудников.