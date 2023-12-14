В отличие от большинства технологий «чтения мыслей», эта не предполагает отслеживание движений глаз или хирургическую имплантацию мозгового чипа.

Ученые из Технологического университета Сиднея разработали шапочку, оснащенную искусственным интеллектом, которая использует электроэнцефалографию (ЭЭГ) для "чтения" мыслей пользователя. На данный момент система далека от совершенства, но её способность преобразовывать внутренние мыслительные процессы в текст и речь без отслеживания глаз и хирургического вмешательства впечатляет (и даже слегка пугает).

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Новая система, получившая название DeWave, состоит из двух основных компонентов: шапочки для плавания, регистрирующей показания ЭЭГ, и большой языковой модели (LLM). Как только пользователь надевает шапочку, неинвазивные ЭЭГ-электроды, встроенные в неё, начинают улавливать мыслительную активность посредством регистрации электрических импульсов, проходящих через мозг. Далее эти мозговые волны поступают в DeWave LLM, который сиднейская команда создала на основе набора данных под названием ZuCo, который сопоставляет активность глаз и показания ЭЭГ с естественными задачами по чтению. Каждый мозговой сигнал сопоставляется со словом или фразой, чтобы составить предложение, которое пользователь читает беззвучно.





В ходе экспериментов с участием 29 человек DeWave достигла максимальной точности в 42,8 % по методу машинного перевода BLEU-1. В статье, опубликованной на сайте arXiv, исследователи отмечают, что DeWave лучше подбирает глаголы, чем существительные, причем последние нередко переводятся близкими синонимами. (Например, пользователь может подумать "edition", а DeWave использует слово "version")

«Наш анализ выявил две возможные причины этого», — пишут они. «Во-первых, когда мозг обрабатывает эти слова, семантически похожие слова могут создавать схожие "шаблоны" мозговых волн… Во-вторых, доступный для обучения объём данных для ЭЭГ-текста значительно меньше, чем для традиционного языкового перевода. Поэтому при переводе неизвестных ранее существительных или фраз ожидается определённая доля ошибок».

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В идеале точность DeWave должна составлять 90% и более. Но технологии «чтения мыслей», основанные только на ЭЭГ, уже считаются значительным прогрессом по сравнению с похожими методами, такими как слежение за глазами или Neuralink Илона Маска, с точки зрения практичности. Сейчас пациентам, перенесшим инсульт или боковой амиотрофический склероз, приходится учиться применять интерфейсы отслеживания глаз, но при использовании DeWave специальное обучение не требуется – достаточно просто читать или думать. Надевать шапочку для плавания, оснащенную электродами ЭЭГ, также намного легче, чем хирургически присоединить к мозгу имплантат, особенно если один из таких имплантатов - детище непредсказуемого миллиардера с сомнительным чувством ответственности.