Видимо, Intel начала поставлять новые процессоры по всему миру на год раньше, чем ожидалось.

В 2024 году Intel планирует выпустить новую архитектуру под названием Arrow Lake, которая придет на смену чипам Raptor Lake Refresh. Как всегда в случае с Intel, никогда не знаешь, удастся ли ей успешно справиться с поставленной задачей. Однако в этот раз компания уже начала отправлять в другие страны процессоры следующего поколения, что свидетельствует о значительном прогрессе в их разработке. В грузовых накладных впервые появились упоминания о процессорах Arrow Lake, а это говорит о том, что Intel уже начала отправлять их партнерам для проверки и тестирования.

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Данная информация была обнаружена инсайдером harukaze5719 на малоизвестном сайте, предоставляющем сведения об отслеживании грузов. Этот человек обычно публикует эксклюзивную информацию о новом оборудовании, но в этот раз любой желающий может зайти на сайт и самостоятельно найти в накладных упоминания о новых процессорах. В накладных значится "МИКРОПРОЦЕССОР НОВЫЙ ARROWLAKE H6C+8A+GT2", а целью отправки указано "R&D" (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), что выглядит вполне правдоподобно. Наиболее интересная информация - это конфигурация ядер: шесть производительных и восемь энергоэффективных ядер, а также интегрированный графический процессор GT2. Буква "H" в названии также указывает на то, что это мобильный процессор.

В накладной указано, что мобильные процессоры Arrow Lake от Intel отправляются для "научно-исследовательских" целей. Источник: Newbaid Data Shipping

В обнародованной документации есть два странных пункта. Первый заключается в том, что Intel уже отгружает партнерам новые процессоры, но их выпуск ожидается только через год. Плюс они должны быть сделаны на техпроцессе Intel 20A, который на два поколения впереди Meteor Lake, созданного по 4-нм техпроцессу (ранее 7 нм). За ним следует 3-нм техпроцесс для серверных чипов, и лишь потом на свет должен появиться Arrow Lake по 20A техпроцессу. Это означает, что Intel добилась хороших успехов в реализации своей стратегии «пять узлов за четыре года», которую она называет IDM 2.0.

Второе важное открытие — конфигурация 6+8 ядер, которая соответствует флагманскому процессору Meteor Lake. Ожидается, что Arrow Lake появится как на настольных компьютерах, так и на ноутбуках, теоретически используя тот же 24-поточный 32-ядерный дизайн, который предлагает Raptor Lake. Однако, по данным Videocardz, мобильная версия может быть не столь производительной, но она будет предлагать немного более высокий TDP, чем Meteor Lake. Максимальный TDP для Arrow Lake в мобильных устройствах должен составить 45 Вт, в то время как у Meteor Lake ожидается всего 30 Вт, поскольку он изначально оптимизирован для тонких ноутбуков. Благодаря двум ядрам с низким энергопотреблением эта конструкция 6+8 представляет собой 14-ядерный чип, как и Meteor Lake.

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Ожидается, что процессоры Arrow Lake заменят чипы Raptor Lake Refresh как в мобильном, так и в настольном сегменте в конце следующего года. Однако все начинает запутываться, так как Meteor Lake выходит 14 декабря для ноутбуков, и они будут существовать наряду с Raptor Lake-H, которые также предназначены для мобильных устройств. За ним последует Lunar Lake - энергоэффективное решение, призванное заменить Meteor Lake-U в ультратонких ноутбуках.