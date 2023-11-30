Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Процессоры Intel Arrow Lake впервые замечены в грузовых накладных с конфигурацией 6+8 ядер
Видимо, Intel начала поставлять новые процессоры по всему миру на год раньше, чем ожидалось.

реклама

В 2024 году Intel планирует выпустить новую архитектуру под названием Arrow Lake, которая придет на смену чипам Raptor Lake Refresh. Как всегда в случае с Intel, никогда не знаешь, удастся ли ей успешно справиться с поставленной задачей. Однако в этот раз компания уже начала отправлять в другие страны процессоры следующего поколения, что свидетельствует о значительном прогрессе в их разработке. В грузовых накладных впервые появились упоминания о процессорах Arrow Lake, а это говорит о том, что Intel уже начала отправлять их партнерам для проверки и тестирования.

реклама

Данная информация была обнаружена инсайдером harukaze5719 на малоизвестном сайте, предоставляющем сведения об отслеживании грузов. Этот человек обычно публикует эксклюзивную информацию о новом оборудовании, но в этот раз любой желающий может зайти на сайт и самостоятельно найти в накладных упоминания о новых процессорах. В накладных значится "МИКРОПРОЦЕССОР НОВЫЙ ARROWLAKE H6C+8A+GT2", а целью отправки указано "R&D" (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), что выглядит вполне правдоподобно. Наиболее интересная информация - это конфигурация ядер: шесть производительных и восемь энергоэффективных ядер, а также интегрированный графический процессор GT2. Буква "H" в названии также указывает на то, что это мобильный процессор.

В накладной указано, что мобильные процессоры Arrow Lake от Intel отправляются для "научно-исследовательских" целей. Источник: Newbaid Data Shipping

В обнародованной документации есть два странных пункта. Первый заключается в том, что Intel уже отгружает партнерам новые процессоры, но их выпуск ожидается только через год. Плюс они должны быть сделаны на техпроцессе Intel 20A, который на два поколения впереди Meteor Lake, созданного по 4-нм техпроцессу (ранее 7 нм). За ним следует 3-нм техпроцесс для серверных чипов, и лишь потом на свет должен появиться Arrow Lake по 20A техпроцессу. Это означает, что Intel добилась хороших успехов в реализации своей стратегии «пять узлов за четыре года», которую она называет IDM 2.0.

Второе важное открытие — конфигурация 6+8 ядер, которая соответствует флагманскому процессору Meteor Lake. Ожидается, что Arrow Lake появится как на настольных компьютерах, так и на ноутбуках, теоретически используя тот же 24-поточный 32-ядерный дизайн, который предлагает Raptor Lake. Однако, по данным Videocardz, мобильная версия может быть не столь производительной, но она будет предлагать немного более высокий TDP, чем Meteor Lake. Максимальный TDP для Arrow Lake в мобильных устройствах должен составить 45 Вт, в то время как у Meteor Lake ожидается всего 30 Вт, поскольку он изначально оптимизирован для тонких ноутбуков. Благодаря двум ядрам с низким энергопотреблением эта конструкция 6+8 представляет собой 14-ядерный чип, как и Meteor Lake.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ожидается, что процессоры Arrow Lake заменят чипы Raptor Lake Refresh как в мобильном, так и в настольном сегменте в конце следующего года. Однако все начинает запутываться, так как Meteor Lake выходит 14 декабря для ноутбуков, и они будут существовать наряду с Raptor Lake-H, которые также предназначены для мобильных устройств. За ним последует Lunar Lake - энергоэффективное решение, призванное заменить Meteor Lake-U в ультратонких ноутбуках.

#intel arrow lake #intel 20a
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Intel Arrow Lake для настольных ПК и ноутбуков могут отличаться поддерживаемыми наборами инструкций
Процессоры Intel Arrow Lake получат архитектуру GPU Xe-LPG PLUS
Один из образцов процессоров Intel Arrow Lake-H получил 6P и 8E ядер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
11
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
40
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
11
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
1
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
9
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
3
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
1
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
4
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
СВО на Украине привела к переходу на тепловые насосы и снижению потребления газа в Европе
4
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
В России создаются целые подразделения для управления тяжелых ударных дронов С-70 "Охотник"
+
В Египте заработал первый банкомат по продаже золотых слитков весом 1 грамм
1
Со следующего года в Белоруссии богатые будут платить больше налогов в казну
4
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
+
Цены на флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090 взлетели до рекордной отметки
6

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
113
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
8
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
2
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
6
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
11
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
1
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
1

Сейчас обсуждают

Dce
16:45
Ещё бы пиратку к озвучке выпустили...
Через год Mechanics VoiceOver выпустили озвучку для The Callisto Protocol
Sergey Nikolashin
16:43
Идентификацию свой- чужой статья не проходит. Скорее чужой.. Говорильню развел как типичный кастрюле голов..типа в теме.
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
Сергей Vorvort
16:42
Acer Nitro XV273KP 27" IPS 3840x2160, 144 Гц.
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Просто прохожий
16:40
👍🏻👍🏻👍🏻
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
Робин Гудеичь
16:39
"Sony - это единственный платформодержатель, что запрещает распространять свои игры в цифровом виде через сторонние точки дистрибуции. Диск можете купить, а вот ключ онлайн активации - нет. Это монопо...
О том как корабль Sony PlayStation идет на дно
32Влад32
16:35
А не успевают. Пока срок демобилизации подходит - демобилизовывать некого.
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
Palkovvodec
16:34
чубатые ещё и лаптеногие? неудивительно, всучная бомжеармия ведь своего ничего не имеет, сплошное попрошайничество.
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
Сергей Кочергин
16:34
Прошу прощение за орфографию. Системе = симиенса
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
Сергей Кочергин
16:33
Хорошо что научились сами. Где вы взяли информацию что у системе дела плохи?
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
32Влад32
16:32
Во-первых, жалко тратить на вас ядерную бомбочку. А потом мы народ гуманный, бережем редкие и вымирающие виды, коими уже становятся украинцы.
Украинский министр Кулеба считает, что есть только одна сильнейшая армия Европы — и это ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем