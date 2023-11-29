Некоторые владельцы Pixel 8 Pro заметили выпуклые дефекты в нескольких местах экрана.

Согласно проведенным опросам среди владельцев смартфонов компании Google, последняя модель Pixel 8 Pro — лучшая из когда-либо выпущенных. Pixel 8 и 8 Pro оснащены обновленными процессорами Tensor, улучшенными камерами и новыми сверхяркими OLED-экранами "Actua". Однако некоторые владельцы смартфонов Pixel заметили, что на новых модных экранах начали появляться неровности. Google утверждает, что причин для беспокойства нет, поскольку это явление не влияет на производительность устройства. Это не совсем утешительный ответ. Итак, что же происходит?

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Речь идет не о неровностях, которые видны невооруженным глазом, но их нельзя нащупать на экране пальцами. Это связано с тем, что Pixel 8, как и любой другой смартфон без складного экрана, имеет стеклянное покрытие поверх OLED-матрицы, а выпуклости находятся на самом OLED под стеклом. Похоже, это результат давления внутренних компонентов на OLED-матрицу сзади. Неровности иногда трудно рассмотреть под определенными углами и при плохом освещении, но уже поступило очень много жалоб от недовольных владельцев смартфонов.

Пример неровностей экрана, которые заметили владельцы Pixel 8.

Чтобы обнаружить выпуклости на OLED-матрице, нужен яркий свет, светящий прямо на экран. Эксперты проверили Pixel 8 и Pixel 8 Pro, но ни на одном из них не было видно пузырьков на OLED. Возможно, некоторые внутренние винты не затянуты до конца, или это могут быть небольшие дефекты внутри смартфона, из-за которых некоторые OLED-матрицы выпирают, в то время как другие выглядят нормально. Google пока не предоставила конкретных объяснений.

Также поступили сообщения, что на тех телефонах, на которых появились неровности, они незаметны, когда дисплей включен. Таким образом, речь не идет о непосредственной проблеме надежности оборудования, на чем Google настаивает в своем ответе сайту 9to5Google: "Телефоны Pixel 8 оснащены новым дисплеем. Когда экран выключен, не используется или находится при определенном освещении, некоторые пользователи могут заметить отпечатки от компонентов в устройстве, которые выглядят как небольшие выпуклости. Это не влияет на функциональность или долговечность Pixel 8".

На задней стороне OLED-матрицы при разборке Pixel 8 Pro были видны несколько проколов (добавлены стрелки). Источник: IFixitGoogle в чем-то прав - при включенном устройстве экраны выглядят и работают нормально. Однако вызывает беспокойство тот факт, что телефон внутри повреждает собственный экран. Если вы посмотрите изображения и видео разборки в интернете, вы, возможно, сможете определить места, где появляются эти неровности. Изображение выше взято на ресурсе iFixit, где специалисты разобрали Pixel 8 Pro для выявления неисправности. Когда передняя часть телефона снята, видно несколько небольших проколов в OLED-подложке, вызванных острыми деталями средней рамки телефона.

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Правомерность заявления Google основывается на предположении, что эта особенность конструкции не ухудшает работоспособность смартфона. OLED-панели устойчивы к изгибу и деформациям до определенной точки. Если деформации перерастут в сильный прокол панели, окисление может разрушить ее за считанные дни. В этом году у Google также были более серьезные проблемы с OLED-дисплеями Pixel Fold. Если начнут появляться смартфоны Pixel с "мертвыми" OLED-матрицами и неповрежденным стеклом, мы будем знать, в чем дело.