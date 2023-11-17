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Fantoci
Ремкомплект, который уронили астронавты из МКС, сейчас можно увидеть в обычный бинокль
Замена набора инструментов для астронавтов обойдется в 17 000 долларов.

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Все люди иногда делают ошибки, но в космосе их делать нельзя из-за особого уровня опасности, потому что они могут стать роковыми. В начале этого месяца двое астронавтов, совершавших выход в открытый космос за пределы Международной космической станции (МКС), случайно уронили свой набор инструментов, и он отправился в бесцельное путешествие по низкой околоземной орбите. Изначально ремонтный комплект не был виден с земли, но теперь его можно относительно легко обнаружить с помощью бинокля. 

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Ремонтный комплект, официально известный как сумка для экипажа, превратился из обычного ресурса астронавтов в потенциально опасный объект для всех аппаратов на низкой околоземной орбите. Это произошло, когда астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара были заняты обслуживанием солнечных батарей станции и подготовкой электронного ящика к удалению, но из-за усталости или невнимательности Могбели уронила сумку для экипажа. Судя по фотографиям, которыми поделилась бывшая астронавтка Европейского космического агентства (ЕКА) доктор Меган Кристиан на сайте X, кажется, что сумка сразу же отлетела от Могбели, начав свой неконтролируемый путь по небу.

Согласно отчету НАСА, во время работ в открытом космосе произошла случайная потеря одной из сумок с инструментами. Контроллеры полета заметили пропавшую сумку на внешних камерах станции. К счастью, инструменты из этой сумки оказались не нужны для завершения запланированных работ, так что потеря не повлияла на успешное выполнение выхода в открытый космос.


Сообщается, что центр управления полетами НАСА оценил траекторию сумки и спрогнозировал, что риск столкновения мешка с МКС невелик, но все таки есть. Оба астронавта были в безопасности, а необходимые работы были выполнены, так что выход в открытый космос технически удался — замена сумки для экипажа обойдется "всего" в 17 000 долларов из-за проблем с доставкой инструментов на МКС. 

Теперь вы можете сами увидеть чрезвычайно дорогой набор инструментов, если у вас есть бинокль и вы знаете, куда смотреть. Сумка парит примерно в двух-четырех минутах впереди МКС, которую можно отследить с помощью сервиса НАСА "Spot the Station". По словам известного астронома Джонатана Макдауэлла, Космические силы США присвоили сумке номер 58229/1998–067WC в своем каталоге искусственных объектов на орбите.

Как следует из этого каталога, это не первый раз, когда астронавт «роняет» что-то в космос. В 2008 году Хайдемари Стефанишин-Пайпер, астронавт НАСА и бывший капитан ВМФ, уронила сумку для экипажа во время аналогичного выхода в открытый космос для технического обслуживания. А всего несколько лет назад астронавты Шейн Кимбро и Пегги Уитсон потеряли сумку, в которой находился срочно необходимый тканевый противообломковый экран. Центру управления полетами пришлось импровизировать, чтобы вместо него использовать другой материал. 

Из этого следует сделать вывод, что астронавты НАСА слишком часто роняют предметы, которые присоединяются к постоянно растущей коллекции космического мусора. При определенных обстоятельствах они могут нести опасность для всего экипажа МКС. В данном случае ожидается, что набор инструментов, который уронил астронавт в этом месяце, сгорит при входе в атмосферу Земли, когда достигнет высоты около 110 км.

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#наса #мкс #международная космическая станция
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