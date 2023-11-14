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Fantoci
Samsung планирует выпустить бюджетный складной смартфон стоимостью всего 400 долларов
Бюджетный складной телефон Samsung может появиться в 2024 году вместе с Z Flip 6 и Z Fold 6.

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Первые складные смартфоны появились в 2019 году, которые представили компании Samsung и LG. Корейская компания Samsung до сих пор занимается разработкой этих сложных устройств и даже добавила модели Z Flip и Z Fold в свой ежегодный график выпуска. Мы видели Z Flip 5 и Z Fold 5 всего несколько месяцев назад, но новый отчет предполагает, что в линейке Samsung 2024 года может появиться третий складной смартфон. Предполагаемая складная бюджетная модель наконец-то снизит цену до более оправданного уровня - всего до 400 долларов. Это может стать переломным моментом, когда складные телефоны станут доступными для всех людей.

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В течение многих лет ходили слухи, что Samsung планирует выпустить более дешевый складной телефон, который займет пустующую нишу. Корейская компания начинала с самых высоких цен на складные устройства, и даже сейчас они лишь незначительно снизились. Z Flip 5 в стиле раскладушки стоит 1000 долларов, а планшетный Z Fold 5 — ошеломляющие 1800 долларов. В обоих случаях эти устройства лишь на несколько сотен долларов дешевле оригинальных версий 2019 и 2020 годов.

По словам надежного инсайдера Samsung Tech_Reve на сайте X (ранее известном как Twitter), бюджетная складная модель Samsung будет стоить гораздо меньше флагманских складных устройств. Спустя несколько месяцев после сообщений о том, что Samsung начала тестирование Galaxy Z FE, источники внутри компании сообщили о реальных ценах. Samsung, по-видимому, рассчитывает установить цену от 400 до 500 долларов, что примерно вдвое дешевле Z Flip 5.

В отчете ничего не говорится о форм-факторе бюджетной складной модели, но мы можем с уверенностью предположить, что это будет версия меньшей и более дешевой раскладушки. Хотя складные планшеты предлагают новые режимы использования и беспрецедентную многозадачность, они большие, тяжелые и дорогие. Между тем, складные раскладушки уже становятся более экономичными. Motorola недавно выпустила новую версию складного телефона Razr по цене 700 долларов, и это удивительно конкурентоспособный телефон. К тому же он складывается пополам.

Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5. Фото: Samsung

Итак, мы подошли к тому моменту, когда складные телефоны могут быть конкурентоспособными, но при этом цена в 400 долларов будет на сотни меньше, чем у Razr (не путать с более дорогой моделью Razr+). Что должна сделать Samsung, чтобы сэкономить сотни долларов на сборке? Уменьшить размер обложки дисплея не составляет труда, как и переход от стекла к пластику корпуса — Motorola сделала и то, и другое для Razr. Сложный шарнир и складной OLED-дисплей являются основными элементами устройства, но Samsung могла бы использовать более дешевую дисплейную панель с частотой 60 Гц, а не 120 Гц, как в нынешних складных устройствах.

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Даже если пойти на некоторые уступки, будет неплохо, если Samsung сможет выпустить такой недорогой складной телефон в следующем году. Официальные подробности о следующем поколении "раскладушек" Samsung должны появиться к концу лета 2024 года.

#samsung #samsung z flip6 #samsung z fold 6
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