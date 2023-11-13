Американская компания заявила, что вместо этого сервиса будет работать над стандартной системой спутниковой связи.

Наземная связь – это вчерашний день. Сейчас вся шумиха вокруг превращения спутников в орбитальные вышки сотовой связи. SpaceX заключила партнерское соглашение с T-Mobile для обеспечения мобильной связи через спутники Starlink, а у Apple есть спутниковая функция Emergency SOS. Не желая отставать от модной тенденции, Qualcomm объявила в начале этого года, что ее новые чипы будут поддерживать спутниковую связь. Однако, несмотря на громкие заявления, проект Snapdragon Satellite был отменен до выпуска хотя бы одного спутникового устройства, что может свидетельствовать о том, что в американской компании больше говорят, чем делают конкретные действия в области орбитальных активов.

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Qualcomm заключила партнерство с компанией Iridium по проекту Snapdragon Satellite, и ожидалось, что сервис будет работать аналогично решению Apple. Вы держите свой Android-телефон высоко над головой и размахиваете им, чтобы получить хороший сигнал. Однако в данном случае "стабильный" сигнал сильно отличался бы от привычного опыта использования смартфона. Как и экстренная служба Emergency SOS, Snapdragon Satellite был разработан для обеспечения возможности обмена SMS-сообщениями с избранными контактами или службами экстренной помощи, но с большой задержкой.

Первоначально Qualcomm заявила, что эта функция дебютирует в чипе Snapdragon 8 Gen 2, который по-прежнему является флагманским чипом для большинства Android-телефонов, пока мы ожидаем выхода Gen 3. Однако Qualcomm так и не запустила эту функцию, потому что компания так и не смогла найти OEM-партнера, который захотел бы внедрить Snapdragon Satellite. Ни один производитель смартфонов так и не пообещал принять спутниковый стандарт Qualcomm, так что уже можно точно сказать - в этот раз Qualcomm явно поторопилась с громким заявлением.

Примерно так должен был работать Snapdragon Satellite.

Технология была разработана совместно компаниями Qualcomm и Iridium как запатентованная услуга. Snapdragon Satellite был завершен и готов к развертыванию, но теперь Qualcomm заявила, что OEM-производители выразили предпочтение стандартной связи и не хотят рисковать. Также сообщается, что американская компания не собирается полностью прекращать сотрудничество с Iridium. Компании продолжат работу над спутниковой связью для разработки единого стандарта, который можно будет широко применять по всей планете. Однако из-за отсутствия контракта с Qualcomm, компания Iridium также может предложить свою орбитальную сеть другим мобильным компаниям, надеющимся связать смартфоны с космосом.

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В 2023 году прибыль от продажи смартфонов будет очень низкая, за исключением компаний Apple и Samsung. Вполне возможно, что затраты на лицензирование и управление спутниковой системой Qualcomm оказались слишком высокими для OEM-производителей. Ограниченные возможности спутниковой связи просто недостаточно привлекательны для покупателей смартфонов. Фанаты Apple могут использовать в экстренных случаях Satellite SOS, но никто из пользователей не покупает iPhone только ради этой функции.