реклама
Эксцентричный миллиардер Илон Маск переключил свое внимание с планеты Марс на генеративный искусственный интеллект. В субботу он представил своего нового чат-бота по имени Грок (Grok). Разработчики сообщили, что этот чат-бот был разработан с долей юмора и сарказма, поэтому он сильно отличается от деловых, бесстрастных ответов, которые генерируют современные генеративные ИИ-модели, включая ChatGPT и Bard от Google. По словам Маска, темперамент и поведение нового бота были вдохновлены знаменитой книгой «Автостопом по галактике».
реклама
Илон Маск анонсировал новый инструмент генеративного искусственного интеллекта на своей социальной платформе X/Twitter и заявил, что он будет доступен премиум-подписчикам после того, как пройдет его закрытое тестирование. Чтобы получить первое представление о том, что готовит Маск, он опубликовал пример, в котором боту задавали вопрос, как производить кокаин. Бот охотно ответил в саркастическом стиле, что нужно получить степень по химии, создать лабораторию по производству лекарств в отдаленном месте, приобрести огромные запасы листьев коки и так далее. Для сравнения, если вы зададите этот вопрос ChatGPT, он просто скажет: «Извините, но я не могу с этим помочь». В конечном итоге Грок признался, что шутил и что производство наркотиков незаконно и не рекомендуется.
Главное отличие между Гроком и его соперниками состоит в том, что Грок имеет доступ к актуальным данным через X/Twitter, поэтому он может отвечать на вопросы о современных событиях. Теоретически это может дать ему преимущество перед существующими чат-ботами, которые обычно изолированы от получения новой информации в целях безопасности. Однако у бота Маска таких ограждений не будет (миллиардер не боится нарушений авторских прав). Например, общедоступная версия ChatGPT была закрыта от новой информации в январе 2022 года, поэтому на данный момент она устарела. Если вы спросите ChatGPT об Илоне Маске, он даже не узнает, что он владеет Твиттером.
Маск утверждает, что он сформировал поведение бота исходя из собственного чувства юмора, что может быть либо хорошо, либо плохо, в зависимости от вашего личного вкуса. По данным The Guardian, слово Grok — это глагол, означающий «понимать досконально и интуитивно». Он был разработан ИИ-подразделением X/Twitter, получившим название xAI. Компания утверждает, что текущая версия ее большой языковой модели — Grok-1 — уже более точна, чем ChatGPT 3.5, который использует общественность. Однако он по-прежнему отстает от версии бота GPT-4, о которой компания OpenAI объявила в марте этого года.