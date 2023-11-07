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Fantoci
Илон Маск представил остроумного чат-бота по имени Grok, который будет конкурировать с ChatGPT
По словам Маска, бот спроектирован так, чтобы им было интереснее пользоваться, чем безобидными чат-ботами нынешней эпохи.

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Эксцентричный миллиардер Илон Маск переключил свое внимание с планеты Марс на генеративный искусственный интеллект. В субботу он представил своего нового чат-бота по имени Грок (Grok). Разработчики сообщили, что этот чат-бот был разработан с долей юмора и сарказма, поэтому он сильно отличается от деловых, бесстрастных ответов, которые генерируют современные генеративные ИИ-модели, включая ChatGPT и Bard от Google. По словам Маска, темперамент и поведение нового бота были вдохновлены знаменитой книгой «Автостопом по галактике».

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Илон Маск анонсировал новый инструмент генеративного искусственного интеллекта на своей социальной платформе X/Twitter и заявил, что он будет доступен премиум-подписчикам после того, как пройдет его закрытое тестирование. Чтобы получить первое представление о том, что готовит Маск, он опубликовал пример, в котором боту задавали вопрос, как производить кокаин. Бот охотно ответил в саркастическом стиле, что нужно получить степень по химии, создать лабораторию по производству лекарств в отдаленном месте, приобрести огромные запасы листьев коки и так далее. Для сравнения, если вы зададите этот вопрос ChatGPT, он просто скажет: «Извините, но я не могу с этим помочь». В конечном итоге Грок признался, что шутил и что производство наркотиков незаконно и не рекомендуется.

Главное отличие между Гроком и его соперниками состоит в том, что Грок имеет доступ к актуальным данным через X/Twitter, поэтому он может отвечать на вопросы о современных событиях. Теоретически это может дать ему преимущество перед существующими чат-ботами, которые обычно изолированы от получения новой информации в целях безопасности. Однако у бота Маска таких ограждений не будет (миллиардер не боится нарушений авторских прав). Например, общедоступная версия ChatGPT была закрыта от новой информации в январе 2022 года, поэтому на данный момент она устарела. Если вы спросите ChatGPT об Илоне Маске, он даже не узнает, что он владеет Твиттером.

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Маск утверждает, что он сформировал поведение бота исходя из собственного чувства юмора, что может быть либо хорошо, либо плохо, в зависимости от вашего личного вкуса. По данным The Guardian, слово Grok — это глагол, означающий «понимать досконально и интуитивно». Он был разработан ИИ-подразделением X/Twitter, получившим название xAI. Компания утверждает, что текущая версия ее большой языковой модели — Grok-1 — уже более точна, чем ChatGPT 3.5, который использует общественность. Однако он по-прежнему отстает от версии бота GPT-4, о которой компания OpenAI объявила в марте этого года.

#илон маск #chatgpt #чат-бот grok
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