У компании есть несколько громких промахов в технологической сфере.

В больших компаниях есть целая армия аналитиков, но они до сих пор довольно часто ошибаются и не всегда способны предугадать будущее. Недавно мы убедились в этом на примере Марка Цукерберга и его чрезмерно разрекламированной метавселенной. Компания Intel также заметно выделяется среди технологических гигантов тем, что на протяжении многих лет у нее было несколько заметных упущенных возможностей. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер признал свои ошибки и рассказал всему миру, в чем они заключались.

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Откровенное заявление Гельсингера было размещено в коротком видеоролике (ниже) на Digit, одном из крупнейших технологических изданий Индии. Генеральный директор кратко перечислил самые большие упущенные возможности компании и откровенно заявил, что две самые большие из них - искусственный интеллект и "мобильная революция".

Что касается искусственного интеллекта, он отметил, что Intel неоднократно приобретала разработки в области ИИ, а затем в 2009 году, как известно, закрыла свой проект дискретного графического процессора Larrabee. Гельсингер считает, что если бы компания сохранила этот проект, то "в технологическом мире все изменилось", а так ему пришлось практически с нуля возобновить работу с графической архитектурой Arc, которую он представил в прошлом году и которая получила смешанные отзывы от технологической прессы.





Из-за этой роковой ошибки в области графических процессоров, Intel сейчас не зарабатывает миллиарды долларов на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, охватившего всю отрасль, так как у компании нет ничего, чтобы составить конкуренцию Nvidia. Напомню вам, что Гелсингера уволили из Intel с поста технического директора незадолго до закрытия проекта Larrabee, так что здесь не совсем его вина. Intel пришлось потратить миллиарды долларов на возобновление бизнеса дискретных видеокарт. И хотя через несколько лет эти вложения, вероятно, принесут свои плоды по всему портфелю продуктов, невольно задумываешься о том, где бы Intel была сейчас, если бы производила видеокарты последние 14 лет.

Что касается мобильной отрасли, то здесь Intel на пару с Microsoft могут упрекнуть себя за то, что они не являются частью современного рынка смартфонов. Раньше Intel производила чипы для телефонов, но это было до появления iPhone и захвата рынка компаниями ARM и Qualcomm. Intel также раньше производила модемы для смартфонов, но в 2019 году продала этот бизнес вместе со всей интеллектуальной собственностью Apple за 1 миллиард долларов. Сообщается, что с тех пор Apple испытывает трудности с созданием собственного модема 5G и поэтому использует в своих телефонах модемы от Qualcomm.

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И в завершение Гелсингер высказал мнение, что третьим большим промахом компании было то, что Intel «сильно зациклилась на создании лучшего литейного производства», подразумевая, что она слишком сосредоточилась на производстве собственных чипов, а не на том, как вся технологическая отрасль могла бы использовать ее производственные мощности. Гельсингер сильно не вдавался в подробности, но эта узколобость помешала компании превратиться в лидера отрасли, подобного TSMC, которая производит чипы для некоторых из крупнейших компаний мира и является главным соперником Intel. Сейчас американская компания пытается исправить это с помощью своего нового подразделения Foundry Services, которое уже подписало несколько громких сделок, но ей понадобятся долгие годы, чтобы догнать TSMC и Samsung.