Del Complex надеется, что плавающие посреди океана вычислительные кластеры позволят ей достичь уровня автономности, который вряд ли возможен на суше.

Государственные организации по всему миру в настоящее время принимают законы и рекомендации для разработчиков искусственного интеллекта в связи с ростом его возможностей и расширения области применения. Однако компании, которые создают и используют функции искусственного интеллекта, не в восторге от перспективы того, как государственное регулирование будет влиять на их бизнес. Компания Del Complex — одна из них, и у нее есть уникальный план, как обойти все возникающие проблемы с государственным регулированием.

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Эта американская компания, которая занимается "альтернативной реальностью", а также исследованиями в области искусственного интеллекта, чистой энергетики, нейропротезирования, робототехники и исследований "технологической стойкости", решила разместить собственные вычислительные кластеры, ориентированные на искусственный интеллект, в нейтральных водах. Для этого компания строит собственные "суверенные государства", каждое из которых называется BlueSea Frontier Compute Cluster (BSFCC). Каждый отдельный BSFCC будет соответствовать критериям Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) и Конвенции Монтевидео, чтобы признаваться "государствами-нациями", что позволит компании Del Complex и любой третьей стороне, желающей арендовать свой собственный BSFCC, работать в море без вмешательства правительства.

Del Complex утверждает, что в одном BSFCC будет размещено 10 000 графических процессоров Nvidia H100. Его энергоснабжение будет обеспечиваться различными источниками: две газовые турбины и одна паровая турбина SST-600 будут работать в циклическом режиме, при этом они будут получать поддержку от нескольких солнечных батарей и накапливать избыточную энергию в бортовом аккумуляторе. Сообщается, что Del Complex будет контролировать все операции BSFCC на предмет целостности системы, коррозии инфраструктуры, экологической безопасности и биообрастания (или скопления океанских организмов на оборудовании Del Complex). Кроме того, компания будет привлекать собственных специалистов для технического обслуживания и ремонта оборудования BSFCC по мере необходимости, даже если BSFCC будут арендоваться сторонними организациями.

Компания открыто заявляет о своем желании обойти существующие и будущие федеральные правила в области искусственного интеллекта. «Недавний указ администрации Байдена об искусственном интеллекте и Закон Европейского Союза об искусственном интеллекте — это тонко завуалированные попытки централизовать контроль под видом защиты граждан», — говорится на веб-сайте Del Complex. «Это регулирование не только тормозит темпы инноваций, но и вмешивается в само предназначение человечества. Именно поэтому Del Complex выводит передовые ИИ-модели в новые безграничные морские просторы». По словам специалистов Del Complex, BSFCC также предлагают "дополнительные преимущества в виде возможности укрытия от налогов".

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Пока неизвестно, когда Del Complex планирует запустить свой первый рабочий BSFCC или она уже сделала это, хотя концепция была представлена публично только в понедельник.