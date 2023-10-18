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Китайская компания Xiaomi прощается со своим эксклюзивным пользовательским интерфейсом MIUI, который используется в миллиардах мобильных устройствах, и готовится к выпуску более универсальной операционной системы. Об этом сообщил основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) в своем "посте" на платформе микроблогов Weibo. Компания представит преемника MIUI вместе с линейкой новых смартфонов в следующем году.
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Новая мобильная операционная система получила название HyperOS. В отличие от MIUI, ориентированной исключительно на мобильные устройства, HyperOS охватит всю экосистему Xiaomi. Это позволит пекинскому технологическому гиганту охватить каждую из 200 категорий продуктов с помощью единого интерфейса, который будет работать с устройствами "умного дома", смарт-часами, дронами, автомобильными информационно-развлекательными системами и многими другими гаджетами. Первым устройством с HyperOS станет Xiaomi 14, который, как ожидается, будет выпущен в Китае в декабре этого года и появится во всем мире в начале следующего года. После этого HyperOS «постепенно заменит MIUI» в течение 2024 года, говорит вице-президент Xiaomi Элвин Це.
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что разработка новой операционной системы началась в 2017 году и очень скоро будет использоваться во всех продуктах компании. HyperOS почти готова к релизу и скоро клиенты компании убедятся в стабильности и быстродействии новой операционной системы, которая заменит устаревшую MIUI (появилась она 13 лет назад, и все эти годы просто вносились изменения в безопасность системы и менялся внешний вид).
Лей Цзюнь объяснил, что HyperOS была основана на «глубоко развитой» операционной системе Android, которая за последние два десятилетия превратилась из интерфейса для цифровых фотоаппаратов и смартфонов в систему, используемую в тысячах различных устройств. По словам генерального директора, новая операционная система намного стабильнее и производительнее всех существующих ОС и будет поддерживать десятки миллиардов устройств в будущем.
Новость об уходе MIUI на пенсию, вероятно, обрадует пользователей, которые устали от этого устаревшего интерфейса. Несмотря на то, что MIUI последние 13 лет предоставляла пользователям доступ к Android-интерфейсу, похожему на iOS, понятно, что некоторым владельцам смартфонов захотелось обновлений и чего-то, что будет работать не только на мобильных устройствах.
Компания Xiaomi пока не представила никаких подробностей об HyperOS, поэтому пока остается загадкой, как будет выглядеть новая операционная система. Скорее всего, мы узнаем больше информации ближе к выходу смартфона Xiaomi 14.