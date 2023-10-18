На смену старой 13-летней мобильной операционной системе придет новая, которая будет использоваться не только в мобильных устройствах.

Китайская компания Xiaomi прощается со своим эксклюзивным пользовательским интерфейсом MIUI, который используется в миллиардах мобильных устройствах, и готовится к выпуску более универсальной операционной системы. Об этом сообщил основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) в своем "посте" на платформе микроблогов Weibo. Компания представит преемника MIUI вместе с линейкой новых смартфонов в следующем году.

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Новая мобильная операционная система получила название HyperOS. В отличие от MIUI, ориентированной исключительно на мобильные устройства, HyperOS охватит всю экосистему Xiaomi. Это позволит пекинскому технологическому гиганту охватить каждую из 200 категорий продуктов с помощью единого интерфейса, который будет работать с устройствами "умного дома", смарт-часами, дронами, автомобильными информационно-развлекательными системами и многими другими гаджетами. Первым устройством с HyperOS станет Xiaomi 14, который, как ожидается, будет выпущен в Китае в декабре этого года и появится во всем мире в начале следующего года. После этого HyperOS «постепенно заменит MIUI» в течение 2024 года, говорит вице-президент Xiaomi Элвин Це.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что разработка новой операционной системы началась в 2017 году и очень скоро будет использоваться во всех продуктах компании. HyperOS почти готова к релизу и скоро клиенты компании убедятся в стабильности и быстродействии новой операционной системы, которая заменит устаревшую MIUI (появилась она 13 лет назад, и все эти годы просто вносились изменения в безопасность системы и менялся внешний вид).

Лей Цзюнь объяснил, что HyperOS была основана на «глубоко развитой» операционной системе Android, которая за последние два десятилетия превратилась из интерфейса для цифровых фотоаппаратов и смартфонов в систему, используемую в тысячах различных устройств. По словам генерального директора, новая операционная система намного стабильнее и производительнее всех существующих ОС и будет поддерживать десятки миллиардов устройств в будущем.

Новость об уходе MIUI на пенсию, вероятно, обрадует пользователей, которые устали от этого устаревшего интерфейса. Несмотря на то, что MIUI последние 13 лет предоставляла пользователям доступ к Android-интерфейсу, похожему на iOS, понятно, что некоторым владельцам смартфонов захотелось обновлений и чего-то, что будет работать не только на мобильных устройствах.

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Компания Xiaomi пока не представила никаких подробностей об HyperOS, поэтому пока остается загадкой, как будет выглядеть новая операционная система. Скорее всего, мы узнаем больше информации ближе к выходу смартфона Xiaomi 14.