Кресло оснащено гигантским 200-миллиметровым RGB-вентилятором, встроенным в спинку, что является новинкой в отрасли.

Игровые кресла отлично подходят для комфортного времяпрепровождения за одним из самых любимых занятий владельцев персональных компьютеров, но они ничего не делают, чтобы предотвратить излишнее потоотделение. В конце концов, большинство из них сделаны из искусственной кожи и учитывая долгие часы, проведенные в кресле, геймеры неизбежно начинают немного потеть. Компания Cougar пообещала решить эту проблему с помощью своего нового игрового кресла, которое в равной степени ориентировано как на охлаждение, так и на комфорт.

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Новое игровое кресло NXSYS AERO от немецкой компании оснащено гигантским 200-мм RGB-вентилятором, встроенным прямо в спинку, который, по словам производителя, поможет вам сохранить прохладу «даже при самой большой активности», что звучит немного странно, поскольку речь идет о сидячем положении. Вентилятор расположен примерно посередине спинки кресла, что, по словам компании Cougar, позволяет ему охлаждать все ваше тело, поскольку воздух от вентилятора циркулирует по всей спинке кресла и обдувает все тело в процессе игры.

Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха по спинке, теоретически сохраняя прохладу по всей спине.

Эксперты не понимают, зачем было добавлять к нему RGB-подсветку, поскольку во время игры он будет позади вас, но, по крайней мере, кресло будет красиво смотреться, когда вы не играете. Вентилятор работает от батареи, для которой в спинке кресла предусмотрена скрытая камера, но сама батарея в комплект не входит. Элементы управления цветом и скоростью вращения вентилятора расположены в правой задней части спинки, поэтому их нужно настраивать до того, как вы сядете, так как после этого они оказываются позади вас.

Помимо большого вентилятора сзади, кресло обладает и дополнительными эргономическими функциями. Есть магнитный подголовник, который можно закрепить на верхней части кресла, чтобы поддерживать голову и шею. Магнитная конструкция позволяет перемещать его в поисках идеального места. В спинку также встроена поясничная подушка «физиотерапевтического класса», которая также поддерживает нижнюю часть спины.

На данный момент доступны две версии игрового кресла с установленным магнитным подголовником.

Технологи компании Cougar уделили особое внимание и сиденью кресла. Оно имеет сиденье «ковшового типа» с наклонными боковыми сторонами, которые, по их словам, обеспечивают «более широкую» полезную нагрузку, а само сиденье покрыто дышащей искусственной кожей, которая наделена эластичными свойствами.

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Помимо всего перечисленного, кресло может вращаться от 90 до 150 градусов, имеет регулировку высоты сиденья и подлокотников, а также вы можете подтянуть вращающийся механизм, чтобы качаться вперед-назад в небольшом диапазоне, если это вам по душе. По данным TechPowerUp, кресло поставляется в полностью черном или оранжево-черном цвете и будет стоить 399 долларов.