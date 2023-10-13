Сага о плавящихся видеокартах продолжается - они могут выйти из строя даже спустя длительное время работы в штатном режиме.

Год назад Nvidia в торжественной обстановке представила флагманскую видеокарту RTX 4090, которая сразу же завоевала титул самой мощной видеокарты на рынке. Несмотря на высокую стоимость, новый флагман был встречен положительно среди геймеров, но спустя некоторое время появились сообщения о плавлении разъемов питания видеокарты. Эта неприятная история тянулась месяцами, и в конце концов представители Nvidia объявили, что причиной происходящего являлись "ошибки пользователей", которые якобы некорректно подключали адаптеры питания "4-в-1" к видеокартам. Казалось бы, это решило проблему, наступила относительная тишина на несколько месяцев, но теперь она вернулась с удвоенной силой и Nvidia придется искать новое объяснение.

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На Reddit появился пост с фотографией оплавившегося разъема у RTX 4090. Пользователь утверждает, что видеокарта работала нормально в течение целого года, прежде чем совершила над собой "Харакири". Он также добавил, что купил эту видеокарту в Германии в день релиза, так как в США на тот момент ещё не было в продаже, и использовал её без каких-либо проблем на протяжении года. Естественно, возник вопрос о том, правильно ли установлена видеокарта, на что он ответил: «Очевидно, что я сделал всё правильно, раз она проработала целый год. Если бы это была проблема с установкой, она бы давно умерла. Я много ею пользовался». Чтобы никто не сомневался в его словах, пользователь проделал домашнюю работу: он выложил ссылку на видеоролик от компании NorthridgeFix, где техник заявляет, что сталкивался с множественными случаями оплавления разъемов у RTX 4090, даже если адаптер был полностью вставлен.

Этот расплавленный адаптер Nvidia «4-в-1» был одним из многих, которые преждевременно вышли из строя. Источник: Реддит

По словам автора поста на Reddit, инцидент произошел во время игры в Battlefield 2042, когда экран стал черным, но звук игры продолжал воспроизводиться в колонках. Далее компьютер перезагрузился, и он почувствовал отчетливый запах горелого пластика. Геймер отметил, что видеокарта все еще работает, но со временем выключается и при перезагрузке появляется едкий запах. Он заметил два важных момента: в момент оплавления разъема видеокарта работала с пониженным напряжением, а блок питания, который у него установлен в ПК - Corsair на 1000 Вт. Это наводит на мысль, что проблема не в неправильных действиях пользователя, а в неудачной конструкции "4-в-1" адаптера от Nvidia или разъема на видеокарте Asus.

Надо отдать должное компании Asus – она предложила владельцу либо "апгрейд" с модели TUF на Strix или вернуть полную стоимость видеокарты что в таких ситуациях - наилучший вариант. Конечно, Asus сначала придется проверить видеокарту, но похоже, что компания сразу пошла на встречу, чтобы не было скандала. Тем не менее, это снова поднимает вопрос о первопричине данной проблемы, когда мы уже решили, что она устранена.

Ещё больше интриги в ситуацию добавляет информация о том, что Nvidia якобы начала менять разъемы на некоторых моделях видеокарт на новую версию, призванную решить проблему с оплавлением. Чувствительные контакты нового разъема сдвинуты назад на 2 мм, поэтому для установления соединения необходимо вставить кабель чуть дальше. Компания уже начала устанавливать этот обновленный разъем в видеокарты RTX 4070, что заставило нас задаться вопросом, добавит ли она его также в новую партию RTX 4090, поскольку эта модель до сих пор уязвима к плавлению.

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Поскольку видеокарта была куплена на старте продаж, разъем у нее стоковый. Это указывает на то, что, хотя некоторые видеокарты могли расплавиться из-за ошибки пользователя, скорее всего, существует проблема с конструкцией разъема питания RTX 4090, проблема с адаптерами кабеля питания или и то, и другое. Если хотите освежить в памяти эту историю, посмотрите огромную ветку на Reddit, где собраны все известные случаи оплавления адаптеров и разъемов видеокарт.