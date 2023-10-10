Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Россия планирует построить к 2030 году несколько суперкомпьютеров, которые войдут в топ-10 лучших
Пока никто не знает, как правительственная организация получит видеокарты Nvidia H100, необходимые для реализации этого проекта.

реклама

Российская Федерация была одним из лидеров в области высокопроизводительных вычислений, но в последнее время страна отстает от программ развития суперкомпьютеров в других странах. Несмотря на то, что российская армия проводит специальную военную операцию на Украине, российская правительственная организация объявила о планах по созданию к 2030 году целого ряда новых суперкомпьютеров, которые могут вывести Россию на передовые позиции в бурно развивающейся индустрии искусственного интеллекта. Однако проблема заключается в том, что санкции Запада лишили Россию доступа к мощным ускорителям искусственного интеллекта, которые понадобятся специалистам для реализации этого проекта.

реклама

На сегодняшний день Россия имеет всего семь суперкомпьютеров входящих в список топ-500 лучших суперкомпьютеров, что значительно меньше от 150, имеющихся в США, и 134 в Китае. Самый мощный современный суперкомпьютер в России — это система "Chervonenkis" (Червоненкис) от технологической компании Яндекс. Суперкомпьютер "Червоненкис" работает с производительностью 23,53 петафлопс с 1592 графическими процессорами Nvidia A100. Другие высокопроизводительные системы, такие как «Ляпунов» (также из «Яндекса») и «Ломоносов» из МГУ, работают на видеокартах Nvidia старого поколения.

По данным Tom's Hardware, российская команда стремится не просто получить больше компьютеров, а войти в десятку лучших с быстродействием от 400 до 500 терафлопс FP64. Это примерно вдвое быстрее, чем у ведущих в мире экзафлопсных машин, таких как компьютер "Frontier" Министерства энергетики США. Германия также планирует создать экзафлопсный суперкомпьютер на базе ARM и Nvidia. Чтобы это произошло, правительству понадобится около 10 000 – 15 000 ускорителей искусственного интеллекта из последней линейки Nvidia H100. Это в расчете на одну систему, а не в целом. Для страны, попавшей под экономические санкции после начала специальной военной операции на Украине, это не так уж и мало. Также стоит учитывать, что Nvidia — американская компания, на которую распространяется экспортный контроль, установленный правительством США.

В нынешней геополитической обстановке России будет трудно получить достаточное количество ИИ-ускорителей.

Если российское правительство сможет заполучить такое количество видеокарт, оно получит в свое распоряжение огромную вычислительную мощность. Каждый новый суперкомпьютер будет примерно таким же быстрым, как система OpenAI, используемая для обучения алгоритма ChatGPT. OpenAI также базируется в США, поэтому ее продукты могут быть ограничены в России.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты, изучавшие российские военные технологии, говорят, что оборонная промышленность все еще ищет способы получить западные чипы, которые пока не могут производить внутри страны. Скорее всего, эти дефицитные детали с серого рынка попадают в Россию через таких посредников, как Турция и Сирия. Однако обеспечить десятки тысяч графических процессоров, которые и так находятся в дефиците, — гораздо более сложная задача. Кроме того, покупка видеокарт у третьих лиц приведет к завышению цены, а рекомендуемая розничная цена на десятки тысяч графических процессоров H100 на данный момент составляет от 6 до 7 миллиардов долларов.

#россия #суперкомпьютер #nvidia h100
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Чеченцы, служащие в ВСУ считают, что позиция Украины по конфликту на Ближнем Востоке - двулична
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
12
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
2
Жители Тель-Авива начали массово скупать хлеб, молоко, яйца и крупы в магазинах
11
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю: вы предали Россию
8
Пока китайцы создают свои дроны-камикадзе - в Иране работают над дронами-охотниками
1
Представлены «патриотические» iPhone стоимостью от 449 тысяч рублей
+
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
6
Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии
4
ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров ХАМАС в результате обстрела
+
Партия Шольца терпит в Германии одно поражение за другим
1
США направят авианосную группу для помощи Израилю
4
Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
+
Аккумулятор iPhone 15 Pro Max опередил Galaxy S23 Ultra на 38 минут в новом тесте
1
Проект Intel по созданию Pentium 5 c частотой более 7 ГГц остановлен из-за технических проблем
5
Обнародован интерфейс официальной версии OPPO ColorOS 14 с ​​новой функцией передачи файлов
+
Northrop Grumman поставит новые умные снаряды для ВМС США
1
Китайскую версию Oppo Find N3 на Snapdragon 8 Gen 2 протестировали в Geekbench
+
На фоне отказа от DDR4 в процессорах Intel и AMD темпы перехода на DDR5 будут расти
5
Зеленский обвинил Россию в ближневосточном конфликте
12
Конгрессмен США Тейлор-Грин: ХАМАС мог получить оружие благодаря Киеву
+

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
54
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
5
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
31
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
66
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
63
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64

Сейчас обсуждают

wld
16:54
Paint(с ИИ который будет по подписке) , Office 365(и так подписка). Сама ОС так и останется разово покупаемой, только патчи вводящие новые функции будут платными. Возможно вообще оплата за все патчи к...
Microsoft собирается предоставлять доступ к Windows 12 на основе платной подписки
Bearcub
16:53
А вот ещё одно ебобо вернулось))) Не останавливай поднимай своей тупостью самооценку остальных на этом сайте)
Зеленский обвинил Россию в попытке развязать войну на Ближнем Востоке
swr5
16:45
Темнота! Священное Писание (Библию) купи, и прочитай хоть раз в жизни.
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Александр Кузнецов
16:30
В боекомплект желательно добавить "китолов" в количестве десятка единиц., хотя бы. Это усилит действие орудия на предельных дальностях.
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
Scud Dusty
16:29
На какой улице твоя психбольница, из которой ты вещаешь?
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
OgoGoLog
16:28
Вчера и 102 было. И несколько недель назад уже было по 101. Ты клоун. 3 факта в абзаце выше, круто правда? Ты куда от спора то сбежал? Слился без аргументов?
Американские СМИ вдруг поняли, что российская экономика оказалась сильнее и устойчивее, чем предполагали на Западе
Лев корл
16:24
Будут закупать у Казахстана и Польши российский уголь))))
В «Укрэнерго» заявили, что не успеют накопить угля к зиме в плановых объемах
Bearcub
16:24
Секель ты живой, я уж расстроился что не будет больше тупых комментариев на сайте))
Американские СМИ вдруг поняли, что российская экономика оказалась сильнее и устойчивее, чем предполагали на Западе
Eppius
16:23
Я думаю тогда и сша долбанут ЯО по Ирану и Сирии например. В общем будет поолнейший капец всему. КСИР и Хесболла стягивают свои отряды к Голанским высотам. Пожалуй я недооценил серьезность обстанов...
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Лев корл
16:21
Ну ожидаемо, в принципе Самая большая мышца организма - жопа!🙂🙂🙂🙂
Самая большая и самая маленькая мышца в организме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем