Пока никто не знает, как правительственная организация получит видеокарты Nvidia H100, необходимые для реализации этого проекта.

Российская Федерация была одним из лидеров в области высокопроизводительных вычислений, но в последнее время страна отстает от программ развития суперкомпьютеров в других странах. Несмотря на то, что российская армия проводит специальную военную операцию на Украине, российская правительственная организация объявила о планах по созданию к 2030 году целого ряда новых суперкомпьютеров, которые могут вывести Россию на передовые позиции в бурно развивающейся индустрии искусственного интеллекта. Однако проблема заключается в том, что санкции Запада лишили Россию доступа к мощным ускорителям искусственного интеллекта, которые понадобятся специалистам для реализации этого проекта.

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На сегодняшний день Россия имеет всего семь суперкомпьютеров входящих в список топ-500 лучших суперкомпьютеров, что значительно меньше от 150, имеющихся в США, и 134 в Китае. Самый мощный современный суперкомпьютер в России — это система "Chervonenkis" (Червоненкис) от технологической компании Яндекс. Суперкомпьютер "Червоненкис" работает с производительностью 23,53 петафлопс с 1592 графическими процессорами Nvidia A100. Другие высокопроизводительные системы, такие как «Ляпунов» (также из «Яндекса») и «Ломоносов» из МГУ, работают на видеокартах Nvidia старого поколения.

По данным Tom's Hardware, российская команда стремится не просто получить больше компьютеров, а войти в десятку лучших с быстродействием от 400 до 500 терафлопс FP64. Это примерно вдвое быстрее, чем у ведущих в мире экзафлопсных машин, таких как компьютер "Frontier" Министерства энергетики США. Германия также планирует создать экзафлопсный суперкомпьютер на базе ARM и Nvidia. Чтобы это произошло, правительству понадобится около 10 000 – 15 000 ускорителей искусственного интеллекта из последней линейки Nvidia H100. Это в расчете на одну систему, а не в целом. Для страны, попавшей под экономические санкции после начала специальной военной операции на Украине, это не так уж и мало. Также стоит учитывать, что Nvidia — американская компания, на которую распространяется экспортный контроль, установленный правительством США.

В нынешней геополитической обстановке России будет трудно получить достаточное количество ИИ-ускорителей.

Если российское правительство сможет заполучить такое количество видеокарт, оно получит в свое распоряжение огромную вычислительную мощность. Каждый новый суперкомпьютер будет примерно таким же быстрым, как система OpenAI, используемая для обучения алгоритма ChatGPT. OpenAI также базируется в США, поэтому ее продукты могут быть ограничены в России.

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Эксперты, изучавшие российские военные технологии, говорят, что оборонная промышленность все еще ищет способы получить западные чипы, которые пока не могут производить внутри страны. Скорее всего, эти дефицитные детали с серого рынка попадают в Россию через таких посредников, как Турция и Сирия. Однако обеспечить десятки тысяч графических процессоров, которые и так находятся в дефиците, — гораздо более сложная задача. Кроме того, покупка видеокарт у третьих лиц приведет к завышению цены, а рекомендуемая розничная цена на десятки тысяч графических процессоров H100 на данный момент составляет от 6 до 7 миллиардов долларов.