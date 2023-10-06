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Fantoci
OpenAI рассматривает возможность производства собственных чипов искусственного интеллекта
Компания, разработавшая ChatGPT, ищет альтернативы ускорителям Nvidia, в том числе производство собственных чипов.

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Ни для кого не секрет, что Nvidia занимает лидирующее положение в области аппаратного обеспечения, необходимого для обучения больших языковых моделей для приложений искусственного интеллекта. Однако в условиях, когда спрос значительно превышает предложение, цены на них взлетели до небес, а очередь за ними сравнима с очередью на регистрацию автомобиля. По имеющимся данным, такая ситуация заставила компанию OpenAI, создавшую ChatGPT, искать альтернативы оборудованию Nvidia, например, производство собственных чипов.

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В сообщении агентства Reuters подробно описываются планы OpenAI по решению проблемы аппаратного тупика, в котором оказалась индустрия искусственного интеллекта. Одним из вариантов решения этой проблемы является создание своего проекта без аппаратного обеспечения Nvidia, для чего, вероятно, будет приобретена одна из конкурирующих компаний, чтобы в будущем иметь возможность создавать собственные чипы. В отчете говорится, что OpenAI уже оценила потенциальные объекты для слияния, но пока не продвинулась дальше этой стадии. Среди других рассматриваемых вариантов, помимо создания собственных чипов, - более тесное сотрудничество с Nvidia и ее конкурентами или диверсификация поставок чипов, чтобы полностью исключить зависимость от Nvidia.

То, чего сейчас желает каждая компания в мире искусственного интеллекта; Nvidia H100s во всех стойках сервера.

В отчете говорится, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в настоящее время сделал приобретение максимально большего количества чипов искусственного интеллекта своим главным приоритетом. Это легче сказать, чем сделать. По данным TSMC, Nvidia не сможет производить достаточное количество своих чипов H100 AI, чтобы удовлетворить спрос всех компаний в течение следующих 1,5 лет из-за ограничений производственных мощностей. По имеющимся данным, для обучения ChatGPT компания использовала 10 000 графических процессоров Nvidia. Но по мере того, как OpenAI пытается расширяться, компания столкнулась с трудностями из-за ограниченных поставок и «заоблачных» цен.

По данным агентства Reuters, если OpenAI со временем увеличит объем запросов до 1/10 от объема запросов Google, то для масштабирования до этого уровня потребуется 48 миллиардов долларов для покупки новых графических процессоров. Кроме того, ей придется тратить 16 миллиардов долларов ежегодно, чтобы удовлетворить возрастающий спрос. Это экзистенциальная проблема для компании и отрасли в целом. Это также хорошая новость для Nvidia, которая, как сообщается, получает до 1000% прибыли с каждого проданного H100.

Выход из сложившегося положения, который рассматривает OpenAI, не является новым, поскольку Amazon, Google и Meta* используют собственные чипы, разработанные для их конкретных нужд. Сообщается, что ее крупнейший партнер, Microsoft, также работает над собственным кремнием. Однако OpenAI потребуются годы, чтобы спроектировать, изготовить и установить новый чип, поэтому в ближайшее время компании все равно придется покупать чипы у Nvidia или AMD.

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*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

#nvidia #искусственный интеллект #chatgpt #openai
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