Компания пошла навстречу требованиям фанатов больших объемов памяти, потребовавших выпуска накопителя емкостью 4 ТБ.

Компания Samsung выпустила новую версию своего флагманского твердотельного накопителя NVME емкостью 4 ТБ почти через год после выхода моделей меньшего объема. Новая версия накопителя появилась в результате на многочисленные просьбы фанатов бренда, требовавших выпуска модели Samsung 990 Pro объемом 4 ТБ. Появление этого накопителя стало первым случаем за последнее время, когда производитель компьютерной техники прислушался к своим фанатам и выпустил именно то, о чем они просили, причем по вполне разумной цене.

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Твердотельный накопитель Samsung 990 Pro появился на рынке в ноябре 2022 года, и ожидания среди фанатов были очень высоки, поскольку Samsung известен как производитель самых быстрых твердотельных накопителей NVME. Несмотря на репутацию лидера в производстве скоростных SSD, в модели 990 Pro компания Samsung не стала использовать интерфейс PCIe 5.0, как ожидал весь мир, а остановилась на PCIe 4.0. В защиту Samsung можно сказать, что накопители Gen 5 пока не готовы к применению в домашних компьютерах и вряд ли появятся раньше, чем через год или два. Последние чипсеты Intel и AMD поддерживают только накопители PCIe 4.0, хотя есть один чипсет X670E, который позволяет подключить один накопитель PCIe 5.0. Таким образом, в реальном мире в настоящее время нет никакой ощутимой выгоды от покупки накопителя 5-го поколения по сравнению с накопителями PCIe 4.0, поэтому решение Samsung наверно было разумным.

Новая версия накопителя 990 Pro с радиатором добавит изюминку к внутреннему виду вашего ПК.

Таким образом, 990 Pro не поставит новых рекордов производительности, но по-прежнему является одним из самых быстрых накопителей PCIe 4.0. Tom's Hardware отмечает, что скорость последовательного чтения/записи находится на максимальном уровне, который позволяет интерфейс Gen 4, достигая 7450 МБ/с и 6900 МБ/с. Однако его скорость произвольного чтения/записи равна скорости устройств пятого поколения, способных выполнять 1,4 миллиона операций произвольного чтения в секунду (IOPS) и 1,55 миллиона операций случайной записи в секунду. Samsung утверждает, что его производительность произвольного чтения/записи на 40 и 55% выше, чем у его предшественника, 980 Pro 2 ТБ. Объедините этот уровень производительности с объемом памяти 4 ТБ, и вы получите отличное устройство для тех, кому это необходимо.

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Как и его предшественники на 1 ТБ и 2 ТБ, версия на 4 ТБ предлагается в виде автономной «голой» версии или с ярким радиатором, если вам нужно дополнительное охлаждение и несколько красных индикаторов на диске M.2 2280. На удивление, цены также являются разумными: стандартный накопитель стоит всего 345 долларов, а версия с радиатором продается всего на 10 долларов дороже напрямую от Samsung. Накопитель совместим с персональными компьютерами и ноутбуками и, по словам Samsung, он также работает с PlayStation 5.