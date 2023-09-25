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Полиция Нью-Йорка вводит в эксплуатацию новый тип робота-полицейского
Спустя шесть месяцев после того, как мэр Нью-Йорка вернул в строй принадлежащих городу роботов-собак, он представил огромного колесного робота, который будет патрулировать станции метро.

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Департамент полиции Нью-Йорка выводит на улицы города новый тип роботов-полицейских. K5 - массивный робот для охраны территорий, скоро начнет работу на станции метро "Times Square", где он будет помогать сотрудникам полиции вести наблюдение и составлять отчеты в течении двух экспериментальных месяцев.

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о создании робота в пятницу на пресс-конференции и в социальных сетях. «Мы должны использовать все доступные методы для обеспечения безопасности жителей Нью-Йорка, включая самые современные технологии, такие как робот-охранник Knightscope K5», — написал в соцсети X. «Эти устройства будут служить важным инновационным средством сдерживания преступности, поэтому мы сможет сохранить Нью-Йорк самым безопасным большим городом в Америке».

Робот K5 разработан калифорнийской компанией Knightscope, которая специализируется на производстве камер видеонаблюдения и робототехники. По словам инженеров компании, робот предназначен для патрулирования таких мест, как торговые центры, казино, аэропорты и даже больницы. Водонепроницаемый робот, который очень напоминают огромную пулю, способен передвигается со скоростью 5 км/ч и может работать не более трех часов, после чего поедет заряжается (автоматический процесс подключения к зарядному устройству, который длится около полутора часов). При росте чуть более 1,5 метра и ширине около 1 метра, K5 имеет относительно внушительный внешний вид, а его вес около 180 кг не позволит потенциальным вандалам опрокинуть его. Четыре широкоугольные HD-камеры, пять лидарных и семь гидролокационных датчиков позволяют K5 легко ориентироваться в оживленных местах, а 16 микрофонов и динамик с усилителем обеспечивают аудиосвязь с населением. 

Мэр Эрик Адамс и K5 на пресс-конференции. Источник: Полиция Нью-Йорка.

Адамс сказал, что K5 будет патрулировать станции метро с полуночи до 6 утра, начав с двухмесячного испытательного срока на станции Таймс-сквер-42-я улица. Во время патрулирования K5 будет вести видеозапись, которую полицейский-человек сможет просмотреть при необходимости, если поступит сообщение о преступлении. Гражданские лица также могут нажать кнопку на K5, чтобы связаться с сотрудником полиции Нью-Йорка, а затем задать вопросы или сообщить об инциденте. 

Появление нового полицейского робота на улицах Нью-Йорка вызвало у некоторых людей беспокойство по поводу вмешательства в их личную жизнь. В марте Адамс, бывший капитан полиции Нью-Йорка, вновь ввел в патрулирование собак-роботов. Два года назад полиция Нью-Йорка уже пыталась привлечь в свои ряды «Спота» - дорогого четвероногого робота компании Boston Dynamics, но возмущение гражданского населения заставило ее пересмотреть свое решение. Теперь агентство надеется, что реакция будет лучше. В этом месяце полиция Нью-Йорка использовала дроны для наблюдения за порядком во время празднования гражданами Дня труда и фестиваля J'Ouvert. Считается, что на этот шаг Адамса вдохновила его недавняя поездка в Израиль, где полицейские службы используют беспилотники для наблюдения за населением.

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Учитывая историю полиции Нью-Йорка, которая любит использовать противоречивые технологии для слежки за гражданскими лицами, журналисты уже забросали агентство вопросами о способности K5 использовать искусственный интеллект. В пятницу Адамс сообщил участникам пресс-конференции, что K5 не сможет использовать искусственный интеллект; однако, когда его прямо спросили о программном обеспечении для распознавания лиц, представитель полиции Нью-Йорка сказал, что робот использует общую технологию распознавания лиц. Технология используется на нательных и стационарных камерах видеонаблюдения, но пока никогда не использовалась на роботах.

#сша #нью-йорк #робот-полицейский #knightscope k5
Источник: vice.com
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