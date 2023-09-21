Новые мини-пк подходят для домашнего использования, работы в офисе и даже для казуальных игр.

Новый компактный настольный компьютер Zotac ZBOX Edge MI668 имеет размеры 149,5 x 149,5 x 28,5 мм и весит всего 590 грамм. Несмотря на такие миниатюрные габариты, внутри находится мощный 28-ваттный процессор Intel Core i7-1360P, который поддерживает до 64 Гигабайт оперативной памяти DDR5.

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Китайская компания также представила новую модель ZBOX Edge MI648, которая во многом аналогична предыдущей, но имеет процессор Intel Core i5-1340P и, предположительно, более низкую цену. К сожалению Zotac пока не объявила подробности о ценах и доступности ни одной модели.

Оба маленьких компьютера оснащены двумя слотами SODIMM с поддержкой памяти DDR5 5200 МГц или 4800 МГц, двумя слотами M.2 для хранения данных (один - M.2 2280 с поддержкой твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVMe, второй - M.2 2242 для подключения SATA SSD) и поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

На ультратонких компьютерах доступны следующие порты:

1 х HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4

1 x Thunderbolt 4 (с альтернативным режимом DisplayPort)

3 x USB 3.1 Type-A

1 x USB 3.1 Type-C

2 x Gigabit Ethernet

1 x 3,5 мм аудио

Компьютеры оснащены вентиляторами для активного охлаждения, а также сверху и по бокам корпуса имеются вентиляционные отверстия в виде сот, способствующие рассеиванию тепла. Компания утверждает, что компьютеры работают практически бесшумно, хотя уровень шума вентилятора, вероятно, будет варьироваться в зависимости от задач, для которых вы используете компьютер.

Если вам нужен по-настоящему тихий компьютер, компания Zotac также представила новый безвентиляторный ПК - ZBOX Edge CI343. Но с 6-ваттным процессором Intel N100 этот мини-пк не обеспечит тот же уровень производительности, что и новые системы Zotac серии M.

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