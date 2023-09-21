Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Zotac представила ультратонкие ПК - ZBOX Edge MI648 и MI668 с чипами Raptor Lake-P
Новые мини-пк подходят для домашнего использования, работы в офисе и даже для казуальных игр.

реклама

Новый компактный настольный компьютер Zotac ZBOX Edge MI668 имеет размеры 149,5 x 149,5 x 28,5 мм и весит всего 590 грамм. Несмотря на такие миниатюрные габариты, внутри находится мощный 28-ваттный процессор Intel Core i7-1360P, который поддерживает до 64 Гигабайт оперативной памяти DDR5.

реклама

Китайская компания также представила новую модель ZBOX Edge MI648, которая во многом аналогична предыдущей, но имеет процессор Intel Core i5-1340P и, предположительно, более низкую цену. К сожалению Zotac пока не объявила подробности о ценах и доступности ни одной модели.

Оба маленьких компьютера оснащены двумя слотами SODIMM с поддержкой памяти DDR5 5200 МГц или 4800 МГц, двумя слотами M.2 для хранения данных (один - M.2 2280 с поддержкой твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVMe, второй - M.2 2242 для подключения SATA SSD) и поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

На ультратонких компьютерах доступны следующие порты:

  • 1 х HDMI 2.0
  • 1 x DisplayPort 1.4
  • 1 x Thunderbolt 4 (с альтернативным режимом DisplayPort)
  • 3 x USB 3.1 Type-A
  • 1 x USB 3.1 Type-C
  • 2 x Gigabit Ethernet
  • 1 x 3,5 мм аудио

Компьютеры оснащены вентиляторами для активного охлаждения, а также сверху и по бокам корпуса имеются вентиляционные отверстия в виде сот, способствующие рассеиванию тепла. Компания утверждает, что компьютеры работают практически бесшумно, хотя уровень шума вентилятора, вероятно, будет варьироваться в зависимости от задач, для которых вы используете компьютер.

Если вам нужен по-настоящему тихий компьютер, компания Zotac также представила новый безвентиляторный ПК - ZBOX Edge CI343. Но с 6-ваттным процессором Intel N100 этот мини-пк не обеспечит тот же уровень производительности, что и новые системы Zotac серии M.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60


#zotac #intel core i7-1360p #intel raptor lake-p #zotac zbox edge mi648
Источник: zotac.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Носимый ПК-рюкзак виртуальной реальности ZOTAC вышел в новой версии с более простой видеокартой
Zotac представила крошечный мини-ПК ZBOX Pro PI339 pico на базе процессора Intel N100
Asus, Gigabyte и Zotac снизили цену GeForce RTX 4070 до 549 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Андрица сообщил о разгроме элитной 82-й бригады ВСУ у Работино
21
Из-за таких систем РЭБ как Красуха пилотам ВСУ приходится возвращаться на базу не выполняя задач
2
Крупнейшая сеть супермаркетов в ЕС перестанет ввозить свежие фрукты по воздуху
3
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
+
CNR: "Реактивный танк" Т-80 хорошо показал себя в бою и он не хуже иностранных конкурентов
1
Технология Nearlink может превзойти Bluetooth
3
«Dumbphone» набирают популярность и становятся конкурентом смартфонам
3
Марсоход Curiosity обнаружил древние обломки, образовавшиеся текущей водой
3
Зеленский усомнился в возможности «крупного прорыва» в рамках наступления в этом году
+
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
3
Структура подрядчиков Binance.US попала в центр внимания финансистов
+
Маккарти пообещал потребовать от Зеленского отчет об отданной ВСУ помощи США
+
«Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на защищённом аэродроме ВСУ
+
Samsung выпускает бета-обновление One UI 6.0 на базе Android 14 для серии Galaxy S21
1
В Сети появились кадры поражения МиГ-29 ВСУ в ходе удара ВС РФ по аэродрому Долгинцево
2
Китайские пограничники задержали грузовик, нелегально перевозивший 360 чипов Intel за $72 000
+
Reuters: США завершат учения с Арменией в установленный срок 20 сентября
+
Первый закон Ньютона неправильно интерпретировали на протяжении 300 лет из-за ошибки перевода
+
Утечка информации: Microsoft выпустит бездисковый Xbox Series X
+
Экс-министр юстиции Венгрии: ЕС шантажирует страны, защищающие национальные интересы
+

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
10
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
45
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
64
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
32
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
22
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
13
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
+
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
9
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
16
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
70

Сейчас обсуждают

3М55
18:28
5 поколение? Даже Армата 4. При этом эта меркава даже на 4 не тянет - башня обитаемая, при этом даже автомат заряжания не добавили. Пока есть только 2 представителя 4 поколения - Т-14 Армата и Abrams-...
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
Глеб Горбунов
18:27
"Конкурент арматы"? Так арматы не существует. Израильтяне свой танк до ума доведут, а наши всё вот вот, уже почти
Израиль представил танк 5-го поколения Merkava Barak – конкурент «Арматы» или глубокая модернизация
12 атмосфер
18:25
Как предсказуемо, начались сказки про рабочие задачи )
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
Kutuz
18:25
Поржал от души с перлов типа: "Очевидно, что в США оплате труда придается чересчур большое значение" и "Из этого можно сделать вывод, что труд в США значительно переоценен. Подобный дисбаланс между ко...
Чтобы купить новенький iPhone 15 Pro россиянину нужно работать 2 месяца, а американцу всего неделю
Andri Klin
18:25
Если бы любое имущество отдали Украине уже были бы вопли как минимум в укропрессе, об очередной перемоге. Мало у ни хороших инфоповодов, любую муху раздувают. Но их нет - следовательно вы неправы. Ну ...
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав
Лев корл
18:23
Чето как то холиваров - то и не стало - вот еще парочку тройку годков тому назад синекрасные друг в друга такой энергией плевались вот это я понимаю - авторы на количестве камментов наверно себе там 6...
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Евгений Шрайнер
18:23
За ваши деньги любой каприз. Сейчас как раз таки производство нарашиваеттся, оружейные промышленики люто довольны. До 24 числа все это сокрашалось, некто не верил уже в такие крупномасшатбные войны. П...
Премьер-министр Польши заявил, что страна больше не будет поставлять оружие Украине
troglodit
18:20
Россияне то не забыли, вот добивают "фрицев" во всю. точнее их украинских наследников. да кстати деды и прадеды Шольца шли сначала на восток. очень гордо и пафосно. потом отступали на запад. а Россиян...
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
Leonid Kulyashov
18:18
На самом деле лишь около 7-8трлн. это внешний долг перед иностранными инвесторами. Остальная часть это внутренние заимствования из различных фондов.
Госдолг США впервые превысил $33 трлн – каждый работающий американец должен кредиторам $255 000
Лев корл
18:17
Автор, а где такой есть? Адресог скинь)))))))
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем