Предполагается, что компания выпустит новые процессоры для рабочих станций уже в ближайшее время.

Компании с большими вычислительными потребностями и большим бюджетом терпеливо ждали весь 2023 год, когда AMD выпустит процессоры Threadripper на архитектуре Zen 4 "Storm Peak". Учитывая, что AMD выпустила год назад свои стандартные процессоры Ryzen на архитектуре Zen 4, то можно с уверенностью сказать, что компания безусловно затянула с выходом чипов Threadripper.

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Но лучше поздно, чем никогда и теперь появилась информация о новом флагманском процессоре, которая показывает, что его тактовые частоты на всех ядрах ниже ожидаемых. Поскольку это предварительные данные, к моменту официального выпуска все может измениться, но они дают нам некоторые основания полагать, как AMD собирается позиционировать на рынке свои процессоры для рабочих станций и HEDT относительно Epyc.

В базе данных SiSoftware появилась запись, которая дает нам первое представление о характеристиках флагманского процессора Threadripper Pro 7995WX. Процессор появился на рабочей станции Dell Precision 7865 Tower, и данные подтверждают, что топовый чип действительно будет иметь 96 ядер и 192 потока, как и его старший брат Epyc. Он будет предлагать 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро, что в общей сложности составит 96 МБ, а также 384 МБ кэш-памяти L3. Это обусловлено наличием 32 МБ L3 в каждой из 12 микросхем.

Возможно, AMD немного снизила тактовые частоты всех ядер Threadripper, чтобы новые процессоры не повлияли на продажи чипов Epyc. Источник: @Momomo_us на Твиттере/X

Здесь следует отметить тактовые частоты: максимальный разгон одного ядра составляет 5,14 ГГц, что соответствует частоте, указанной в предыдущем тесте Geekbench, и указывает на то, что это официальная информация. Однако, как отмечает Tom's Hardware, тактовая частота всех ядер в 3,2 ГГц вызывает у некоторых удивление. Она ниже, чем у процессора AMD Epyc 9684X, на котором он основан и который работает на всех ядрах с частотой 3,42 ГГц, хотя максимальная тактовая частота (в бусте) на одном ядре значительно выше, чем у Epyc, который достигает максимум 3,7 ГГц. Она также выше, чем у версии Zen 3 этого чипа, Threadripper PRO 5995WX, у которого максимальная тактовая частота одного ядра составляет 4,5 ГГц.

Вполне возможно, что AMD немного снизила частоты всех ядер, чтобы сохранить разрыв в производительности между своим дорогим серверным чипом и менее дорогими процессорами Threadripper. Однако программы, которые не могут использовать все 96 ядер и 192 потока, будут страдать от падения производительности из-за более низких тактовых частот. В записях SiSoftware также указаны те же тактовые частоты на всех ядрах для 32-ядерного процессора Threadripper Pro, что указывает на то, что это может быть частота для всех высокопроизводительных процессоров Threadripper. AMD еще не рассказывала об этих процессорах публично, но, учитывая, что рабочая станция от Dell засветилась в бенчмарках с новым флагманским процессором 7995WX, можно предположить, что их выход уже не за горами.