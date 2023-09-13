Метан, углекислый газ и другие углеродсодержащие молекулы позволяют предположить, что K2-18 b может быть гидросферной экзопланетой.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил интересные особенности экзопланеты K2-18 b, которые могут свидетельствовать о потенциальной жизни. Экзопланета, которая вращается вокруг холодной карликовой звезды K2-18 и находится примерно в 120 световых годах от Земли, может обладать свойствами, типичными для богатой водородом экзопланеты. Если дальнейшие исследования подтвердят наличие водорода и водной поверхности, то на K2-18 b может существовать жизнь.

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Астрономы и астрофизики сейчас активно ищут гидросферные миры – экзопланеты, покрытые океанами и имеющие водородосодержащую атмосферу. Считается, что этот относительно новый класс экзопланет с большей вероятностью будет содержать условия, необходимые для поддержания жизни. При поисках экзопланеты-гиганта ученые из Кембриджского университета использовали данные "Уэбба" для оценки космического объекта K2-18, то есть экзопланеты, размер которой в 8,6 раза больше Земли. С помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRISS) и спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec), которые установлены на телескопе, удалось изучить химический состав атмосферы K2-18 b.

Исследователи обнаружили, что K2-18 b содержит неожиданно высокий уровень углекислого газа, метана и диметилсульфида — углеродсодержащих молекул, которые, как известно, образуются живыми организмами на Земле. (Научно доказано, что на Земле диметилсульфид вырабатывается только живыми организмами, причем большую его часть вырабатывает фитопланктон.) Не менее важно и то, что они отметили отсутствие аммиака. Если на планете нету этого неорганического химического соединения, то это считается признаком наличия океана с жидкой водой, которая, как правило, растворяет аммиак в атмосфере.





На графике НАСА, показаны уровни метана, углекислого газа и диметилсульфида на экзопланете K2-18 b.

Ведущий автор исследования Никку Мадхусудхан считает, что полученные данные свидетельствуют о том, что нужно искать жизнь в водных мирах. Астрономы почему то сосредоточились на небольших каменистых планетах, но гораздо удобнее наблюдать за планетами с океанами, которые насыщены водородом.

Исследователи из Лондона впервые заметили признаки возможной обитаемости на K2-18 b, когда оценивали данные космического телескопа НАСА "Хаббл" в 2019 году. Водяной пар в атмосфере экзопланеты указывал на возможность существования жидкой воды - одного из основных земных признаков. Однако считается, что K2-18b подвергается гораздо более высокоэнергетическому излучению от своей звезды, чем Земля, что вызывает опасения, что она может быть особенно враждебной для жизни.

Команда ученых Кембриджского университета теперь планирует проверить полученные данные с помощью спектрографа MIRI телескопа "Уэбба". Благодаря диапазону видимости 5-28 микрон этого прибора, они смогут получить дополнительную информацию об атмосферных условиях K2-18 b, что, как надеются ученые, поможет подтвердить статус этой экзопланеты как океанического мира.