По мнению Nissan, повторное использование элементов батареи вместо их переработки является более эффективным использованием дорогостоящего сырья.

Медленно, но верно продажи электромобилей растут, поскольку почти все известные автопроизводители наконец-то обратили свое внимание на электромобили. Компания Nissan была первой, кто решился на электрическое будущее, выпустив замечательный, хотя и скромный электромобиль Leaf. Теперь же Nissan пытается превратить старые Leaf во что-то новое, извлекая из них батареи. Компания начала продавать портативные блоки питания, созданные на основе отремонтированных автомобильных батарей, которые, по замыслу компании, должны дать новую жизнь дорогостоящим батареям Leaf.

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Литий-ионные элементы в электромобилях имеют те же свойства, что и батарея в вашем телефоне. Они изначально имеют определенную номинальную мощность, но последовательные циклы разрядки-перезарядки вызывают физическую нагрузку на внутреннюю структуру. В конечном итоге это приводит к снижению емкости и напряжения. Однако в Nissan утверждают, что большинство владельцев Leaf прекращают вождение автомобиля до того, как перестанет работать батарея. Фактически, многие отдельные ячейки все еще находятся в хорошей форме, когда электромобили списываются.

Еще одна общая черта в батареях электромобилей и смартфонов - они содержат дорогие материалы, а их производство сопровождается значительным выбросом углерода. Таким образом, повторное использование элементов после того, как срок службы автомобиля подошел к концу, может помочь Nissan и всей планете.

Батареи Nissan Leaf можно использовать ещё очень после утилизации самого электромобиля.

Каждый Nissan Leaf имеет около 48 модулей литий-ионных аккумуляторов — точное количество зависит от модели. Хотя некоторые из них могут оказаться в плохом состоянии к концу срока службы электромобиля, компания Nissan взялась за разборку аккумуляторных блоков для восстановления рабочих модулей. Результатом стала портативная электростанция Nissan, которая была разработана в сотрудничестве с JVCKenwood Corp и 4R Energy Corp. Громоздкие 32-фунтовые (14,5 кг) портативные зарядные устройства содержат два аккумуляторных модуля Leaf, емкость которых составляет около 80% от их первоначальной. Они больше не подходят для полноценной работы электромобиля, но теперь могут заряжать ваш телефон.

Nissan продает аккумуляторные блоки в Японии по цене 170 500 иен (около 113 000 рублей). Может показаться, что это много, но на самом деле это неплохо для аккумуляторной батареи сверхвысокой емкости. Каждый из аккумуляторных модулей Nissan текущего поколения имеет емкость 1,67 кВтч, что соответствует 112 Ач (112 000 мАч). Если предположить, что потеря емкости составляет 20%, то двух таких модулей хватит для зарядки самого большого iPhone более 40 раз.

Nissan продает электромобили Leaf с 2010 года, что дает компании большое преимущество по сравнению с Ford, GM и другими. Nissan даже опережал Tesla до 2020 года, когда увеличение производства Tesla наконец сделало Model 3 самым продаваемым электромобилем за всю историю. Leaf дешевле, медленнее и (обычно) имеет меньший запас хода, чем автомобили Tesla, но он по-прежнему потребляет много энергии. Последние модели имеют аккумуляторы емкостью 40–62 кВтч, в зависимости от модели. Это большое количество батарей, которые потенциально могут быть переработаны. Nissan еще не объявила о планах продавать свои отремонтированные электростанции за пределами Японии.