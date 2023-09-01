Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Nissan решила перепрофилировать старые батареи электромобилей Leaf в портативные электростанции
По мнению Nissan, повторное использование элементов батареи вместо их переработки является более эффективным использованием дорогостоящего сырья.

реклама

Медленно, но верно продажи электромобилей растут, поскольку почти все известные автопроизводители наконец-то обратили свое внимание на электромобили. Компания Nissan была первой, кто решился на электрическое будущее, выпустив замечательный, хотя и скромный электромобиль Leaf. Теперь же Nissan пытается превратить старые Leaf во что-то новое, извлекая из них батареи. Компания начала продавать портативные блоки питания, созданные на основе отремонтированных автомобильных батарей, которые, по замыслу компании, должны дать новую жизнь дорогостоящим батареям Leaf.

реклама

Литий-ионные элементы в электромобилях имеют те же свойства, что и батарея в вашем телефоне. Они изначально имеют определенную номинальную мощность, но последовательные циклы разрядки-перезарядки вызывают физическую нагрузку на внутреннюю структуру. В конечном итоге это приводит к снижению емкости и напряжения. Однако в Nissan утверждают, что большинство владельцев Leaf прекращают вождение автомобиля до того, как перестанет работать батарея. Фактически, многие отдельные ячейки все еще находятся в хорошей форме, когда электромобили списываются.

Еще одна общая черта в батареях электромобилей и смартфонов - они содержат дорогие материалы, а их производство сопровождается значительным выбросом углерода. Таким образом, повторное использование элементов после того, как срок службы автомобиля подошел к концу, может помочь Nissan и всей планете.

Батареи Nissan Leaf можно использовать ещё очень после утилизации самого электромобиля.

Каждый Nissan Leaf имеет около 48 модулей литий-ионных аккумуляторов — точное количество зависит от модели. Хотя некоторые из них могут оказаться в плохом состоянии к концу срока службы электромобиля, компания Nissan взялась за разборку аккумуляторных блоков для восстановления рабочих модулей. Результатом стала портативная электростанция Nissan, которая была разработана в сотрудничестве с JVCKenwood Corp и 4R Energy Corp. Громоздкие 32-фунтовые (14,5 кг) портативные зарядные устройства содержат два аккумуляторных модуля Leaf, емкость которых составляет около 80% от их первоначальной. Они больше не подходят для полноценной работы электромобиля, но теперь могут заряжать ваш телефон.

Nissan продает аккумуляторные блоки в Японии по цене 170 500 иен (около 113 000 рублей). Может показаться, что это много, но на самом деле это неплохо для аккумуляторной батареи сверхвысокой емкости. Каждый из аккумуляторных модулей Nissan текущего поколения имеет емкость 1,67 кВтч, что соответствует 112 Ач (112 000 мАч). Если предположить, что потеря емкости составляет 20%, то двух таких модулей хватит для зарядки самого большого iPhone более 40 раз.

Nissan продает электромобили Leaf с 2010 года, что дает компании большое преимущество по сравнению с Ford, GM и другими. Nissan даже опережал Tesla до 2020 года, когда увеличение производства Tesla наконец сделало Model 3 самым продаваемым электромобилем за всю историю. Leaf дешевле, медленнее и (обычно) имеет меньший запас хода, чем автомобили Tesla, но он по-прежнему потребляет много энергии. Последние модели имеют аккумуляторы емкостью 40–62 кВтч, в зависимости от модели. Это большое количество батарей, которые потенциально могут быть переработаны. Nissan еще не объявила о планах продавать свои отремонтированные электростанции за пределами Японии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nissan #литий-ионные батареи #литий-ионные аккумуляторы #автомобильные аккумуляторы leaf #электромобиль leaf
Источник: apnews.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выпущен новый автомобиль Paladin с двигателем 2,0T, АКПП - ZF 8AT и расходом 9,0 л/100 км
Электромобили Nissan переведут на зарядный разъём Tesla NACS
Nissan проливает свет на будущее электромобилей с инвестициями в Renault
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
23
Немецкая пресса: Германия отказалась от газа из РФ, но в 3 раза нарастила закупку удобрений
+
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
22
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
21
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
15
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
1
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
1
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
1
Носимый ПК-рюкзак виртуальной реальности ZOTAC вышел в новой версии с более простой видеокартой
+
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
2
Украина уже 3 недели не запускает Storm Shadow – куда ВСУ дели все ракеты от Сунака и Макрона
1
Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
6
В США строят армию из 2000 ударных дронов под управлением ИИ – ударная мощь F-35 за копейки
2
Испанская пресса восхищена новой ПТУР 9М123 «Хризантема», пробивающей бронелист толщиной 1.2 м
3
В Беларусь прибыл очередной комплект ОТРК «Искандер-М» российского производства
+
Немецкая пресса: горящие на украинских полях Leopard 2 подрывают авторитет концерна Rheinmetall
8
Bosch рассчитывает на государственную поддержку для запуска производства чипов в Калифорнии
+
Российские пользователи перестали покупать лицензионную Windows – продажи обвалились в 10 раз
12
Представлен смартфон Fairphone 5 с 10 годами программных обновлений
+
Предполагаемая оценка Radeon RX 7700 XT в 3DMark Time Spy ставит её выше RX 6800
+

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
62
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Змеевик" предназначена для поражения надводных целей
2
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
40
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
24
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
56
Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая
2
Starfield - главный багодром 2023 года
41
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
45
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
11
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+

Сейчас обсуждают

DIP48
17:50
Аж сало с монитора замироточило.))) То то кладбищ не хватает на Украине. Какая по счету мобилизация НА Украине ? То то военкомы на улицах хватают будущих водятлов Леопардов. Чего в России явно не наб...
Буданов заявил о больших потерях в ВСУ, и что он постепенно привыкает к этой информации
Truth Seeker
17:49
Ага, у РФ киборги воюют, потерь нет)
Буданов заявил о больших потерях в ВСУ, и что он постепенно привыкает к этой информации
Truth Seeker
17:48
Потери с обеих сторон большие, но у РФ больше Общее количество убитых и раненых украинских и российских военных с начала войны в Украине приближается к 500 тысячам. Об этом пишет The New York Times с...
Буданов заявил о больших потерях в ВСУ, и что он постепенно привыкает к этой информации
MicroHCR
17:48
Гонор и гордыня?? Да аффтар прям кэп очевидности...
Буданов заявил о больших потерях в ВСУ, и что он постепенно привыкает к этой информации
DIP48
17:48
Свежо предание, да верится с трудом.) Надо тщательнее врать
Буданов заявил о больших потерях в ВСУ, и что он постепенно привыкает к этой информации
dagnoparte
17:41
Непосредственно с этими диверсантами должен разговаривать только товарищ маузер и никаких если + ближайших родственников диверсантов родители/дети/супруги лишать полностью всего имущества и гражданств...
Буданов призвал перенести боевые действия на территорию России
RG
17:40
Зачем????
IBM представила ёмкий накопитель на магнитной ленте – устройство хранит до 150 Тб и быстрее HDD
Shroud Solo
17:39
Гиперзвуковое оружие не эффективно как кажется когда до вас это дойдёт? Лучше выпустить более 100 крылатых ракет чем использовать одну Гиперзвуковую ракету которую можно перехватить спомошью ракет кла...
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Змеевик" предназначена для поражения надводных целей
Dante1980
17:38
Такие игры вообще не стоит покупать. тем более делюкс издание. лет через 5 его допилят и модеры доделают. А если нет - то и внимания не стоит
Starfield - главный багодром 2023 года
Dante1980
17:37
Вы же в курсе, что вчера вышло крупное обновление для Total War: Warhammer III ? В отличие от Багфилда - там есть во что поиграть. https://overclockers.ru/blog/Dante/show/105669/obhodim-blokirovki-v-...
Starfield - главный багодром 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем