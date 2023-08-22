Его зонд-близнец STEREO-B ушел в небытие, но STEREO-A продолжает свою работу и передает на Землю 3D-изображения Солнца.

Чтобы увидеть Солнце, достаточно посмотреть вверх, но астрономам НАСА этого вида недостаточно, поэтому почти два десятилетия назад космическое агентство запустило зонды STEREO. Благодаря этим спутникам-близнецам человечество впервые увидело всю поверхность Солнца. Один из этих космических зондов недавно завершил свой победный круг, пролетев мимо Земли впервые с момента запуска.

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НАСА запустило космический аппарат STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory или Обсерваторию солнечно-земных связей) в 2006 году. STEREO-A и STEREO-B были идентичными по конструкции, но буква "B" в названии STEREO-B означает "behind" (позади). STEREO-A (т.е. Ahead) шел впереди, а B догонял. Это было необходимо для того, чтобы развести орбитальные аппараты на 180 градусов, что и произошло 6 февраля 2011 года. Это позволило космической миссии STEREO получить изображения всей поверхности Солнца. Руководитель миссии STEREO Лика Гухатакура рассказала, что раньше мы могли видеть Солнце только с одного ракурса, но запустив эти зонды, астрономы смогли взглянуть на Солнце с трех сторон.

Спустя несколько лет после запуска, НАСА потеряло контакт с зондом STEREO-B, после того, как космический аппарата вошел в неконтролируемое вращение, из-за которого его солнечные панели не могли собрать достаточно энергии для поддержания его работы. Однако STEREO-A все это время продолжал стабильно вращаться вокруг Солнца, передавая изображения и данные об энергетических частицах.

Спустя более 16 лет STEREO-A завершил свой полный круг, впервые пролетев мимо Земли с момента запуска. НАСА подтвердило, что по состоянию на август 2023 г. зонд STEREO-A смог обогнать Землю на одну полную орбиты вокруг Солнца. НАСА спроектировало зонды STEREO так, чтобы они прослужили около двух лет, поэтому большая часть того, что они достигли, уже является впечатляющим результатом. Сейчас учёные ищут нестандартные способы использовать то время, которое осталось у STEREO-A.

За несколько месяцев до и после того, как зонд пролетит мимо Земли, он возвращается к деятельности, которая была невозможна с тех пор, как его близнец отключился. Совместно с обсерваторией SDO и обсерваторией SOHO космический зонд STEREO-A снова создает стереоскопические 3D-изображения Солнца. SOHO и SDO вращаются вокруг Земли, поэтому расстояние до STEREO-A постоянно менялось во время пролета. Это позволило команде сосредоточиться на различных солнечных особенностях в разное время, и получить изображения, который мог бы получить только телескоп с линзой шириной в миллион км.

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По словам Терри Кусеры из НАСА из обсерватории Годдарда, ученые рассматривают возможность того, что огромные дуги солнечной плазмы, известные как корональные петли, могут быть не тем, чем кажутся. Некоторые подозрительные корональные петли являются оптической иллюзией, и 3D-данные, собранные с помощью STEREO-A, могут помочь доказать это.

Команда также надеется, что STEREO-A будет собирать данные об энергетических частицах, выбрасываемых к Земле во время корональных выбросов массы. Интенсивные бомбардировки магнитного поля Земли этими частицами могут повредить космические и наземные системы, но большинство данных собирается с одной или двух точек, расположенных далеко друг к друга, поэтому данные сохраняются. Несмотря на свой возраст, STEREO-A может предоставить ещё много важных данных, которые помогут в прогнозировании "солнечной погоды".