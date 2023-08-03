Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Новый алгоритм поиска астероидов HelioLinc3D обнаружил свой первый опасный космический объект
HelioLinc3D будет использоваться для поиска астероидов в обсерватории имени Веры Рубин начиная с 2025 года, но уже сейчас он проходит предварительное тестирование.

реклама

Высоко в чилийских Андах Министерство энергетики США и Национальный научный фонд завершают работу над обсерваторией имени Веры Рубин. Этот телескоп будет иметь массивное 8,4-метровое зеркало и столь же огромную камеру на 3200 мегапикселей, что позволит ему исследовать небо с беспрецедентной скоростью и точностью. После ввода в эксплуатацию в 2025 году обсерватория имени Веры Рубин будет использовать новый алгоритм поиска астероидов HelioLinc3D, который уже доказал свою эффективность, обнаружив потенциально опасный астероид, который может столкнуться с нашей планетой.

реклама

HelioLinc3D является проектом астронома Вашингтонского университета Ари Хайнце. Работая с гарвардским астрофизиком Мэтью Холманом и бывшим научным сотрудником Вашингтонского университета Зигфридом Эглом, Ари Хайнце разработал HelioLinc3D для анализа данных обсерватории имени Веры Рубин с целью идентификации новых астероидов. Поскольку эти объекты маленькие и тусклые, они могут годами оставаться незамеченными в полученных данных от различных обсерваторий, прежде чем будут обнаружены. Поисковые алгоритмы, подобные HelioLinc3D, в основе которых лежит работа Холмана 2018 года по гелиоцентрическому поиску астероидов, позволяют обнаружить потенциально опасные астероиды (ПОА) за гораздо меньшее время.

Не желая ждать два года до запуска обсерватории имени Веры Рубин, Хайнце и Эггл решили проверить свой алгоритм заранее. На помощь им пришли астрономы Джон Тонри и Ларри Денно, которые возглавляют проект «Система последнего оповещения о столкновении с землей астероидов» (ATLAS), в рамках которого на Гавайях, в Чили и Южной Африке есть телескопы для сканирования неба. Они предложили команде Вашингтонского университета протестировать HelioLinc3D на своих данных, и астрономы пришли в восторг от полученных результатов.

Благодаря данным ATLAS был обнаружен объект, получивший название 2022 SF289. Хотя это потенциально опасный астероид, который пересекает орбиту Земли, нет никаких признаков того, что он столкнется с Землей в ближайшее время. Его диаметр составляет около 182 метра, и даже если бы он не сгорел в атмосфере и упал на Землю целиком, он не уничтожил бы человечество. Однако при столкновении с нашей планетой он может оставить кратер размером в десятки километров или вызвать цунами, если упадет в океан.

Наблюдения ATLAS за астероидом 2022 SF289, обнаруженным с помощью HelioLinc3D.


ATLAS фиксировал движение астероида 2022 SF289 3 раза за четыре отдельные ночи, но для регистрации нового астероида требуется четыре наблюдения за одну ночь. Новый алгоритм поиска астероидов HelioLinc3D объединил все полученные в течение 4 ночей фрагменты данных и указал команде на опасный астероид. Автор проекта заявил, что без помощи HelioLinc3D этот астероид вряд ли бы обнаружили, потому что он очень маленький по космическим меркам и слабо отражает свет.

Эта работа свидетельствует о том, что обсерватория имени Веры Рубин и новый алгоритм поиска астероидов HelioLinc3D сильно увеличат наши шансы обнаруживать потенциально опасные астероиды. В настоящее время астрономы зарегистрировали 2 350 ПОА, но, по их оценкам, еще более 3 000 объектов ждут своего открытия. Знание того, где находятся эти астероиды и когда они могут столкнуться с Землей, поможет в будущем подготовиться к столкновению или изменить их траекторию полета.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #вселенная #земля #atlas #heliolinc3d #алгоритм поиска астероидов #обсерватория имени веры рубин
Источник: washington.edu
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый телескоп Euclid скоро начнет работу на орбите Земли по исследованию космоса
В Китае запустили в работу самый передовой в мире солнечный радиотелескоп
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
66
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
11
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
+
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+
Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
+
В Украине демографический кризис: скоро пенсионеров станет больше, чем работающих граждан
4
Выручка AMD во втором квартале сократилась на 18%, но оказалась выше ожиданий
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
22
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
13
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
42
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
29
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
+
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
14
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

Shroud Solo
18:49
Умник как ты думаешь ты умнее или эксперты которые создают эту ракету?
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:48
Панцирь бесполезен против крылатых ракет только можеть сбивать 3 из 6 ракет хаймерса а тот же штормшадоу спокойно смог пролететь рядом с панциром и при всём этом панцирь выпустил по шторм шадоу 2 раке...
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:45
Вратник ты что эксперт?
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:44
Такие ракеты запоминают местоположение рлс поэтому это бесполезно
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Дерун
18:39
вижу ты фотошопить умеешь
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Yilec
18:37
Пусть скушает китайских грибов. Всё ей станет ясно. 🙂
Министр финансов США озадачена решением агентства Fitch понизить кредитный рейтинг США
Дядя Z
18:37
да нет Россия должна была силу демострировать,в конце 90-х страна на краю пропасти стояла и её щас только подправили.Зерновая сделка-это поставки пиндосами многотонного оружия по морю-это прикрытие зе...
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
A224
18:37
windows 6.0 которую назвали вистой охренительна. интерфейс просто обалденный нереальной красоты. а после первого сервиспака даже и стабильна. но жрала ресурсов нормально тогда. там даже видео можно бы...
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Михаил Barash Андреев
18:35
Особенно "насрать" Кипру, туриндустрия которого на 30-40% зависела от руссо туристо. )
Турпоток из России в Европу обвалился на 90 %
Дядя Z
18:34
борель чмо
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем