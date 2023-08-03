HelioLinc3D будет использоваться для поиска астероидов в обсерватории имени Веры Рубин начиная с 2025 года, но уже сейчас он проходит предварительное тестирование.

Высоко в чилийских Андах Министерство энергетики США и Национальный научный фонд завершают работу над обсерваторией имени Веры Рубин. Этот телескоп будет иметь массивное 8,4-метровое зеркало и столь же огромную камеру на 3200 мегапикселей, что позволит ему исследовать небо с беспрецедентной скоростью и точностью. После ввода в эксплуатацию в 2025 году обсерватория имени Веры Рубин будет использовать новый алгоритм поиска астероидов HelioLinc3D, который уже доказал свою эффективность, обнаружив потенциально опасный астероид, который может столкнуться с нашей планетой.

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HelioLinc3D является проектом астронома Вашингтонского университета Ари Хайнце. Работая с гарвардским астрофизиком Мэтью Холманом и бывшим научным сотрудником Вашингтонского университета Зигфридом Эглом, Ари Хайнце разработал HelioLinc3D для анализа данных обсерватории имени Веры Рубин с целью идентификации новых астероидов. Поскольку эти объекты маленькие и тусклые, они могут годами оставаться незамеченными в полученных данных от различных обсерваторий, прежде чем будут обнаружены. Поисковые алгоритмы, подобные HelioLinc3D, в основе которых лежит работа Холмана 2018 года по гелиоцентрическому поиску астероидов, позволяют обнаружить потенциально опасные астероиды (ПОА) за гораздо меньшее время.

Не желая ждать два года до запуска обсерватории имени Веры Рубин, Хайнце и Эггл решили проверить свой алгоритм заранее. На помощь им пришли астрономы Джон Тонри и Ларри Денно, которые возглавляют проект «Система последнего оповещения о столкновении с землей астероидов» (ATLAS), в рамках которого на Гавайях, в Чили и Южной Африке есть телескопы для сканирования неба. Они предложили команде Вашингтонского университета протестировать HelioLinc3D на своих данных, и астрономы пришли в восторг от полученных результатов.

Благодаря данным ATLAS был обнаружен объект, получивший название 2022 SF289. Хотя это потенциально опасный астероид, который пересекает орбиту Земли, нет никаких признаков того, что он столкнется с Землей в ближайшее время. Его диаметр составляет около 182 метра, и даже если бы он не сгорел в атмосфере и упал на Землю целиком, он не уничтожил бы человечество. Однако при столкновении с нашей планетой он может оставить кратер размером в десятки километров или вызвать цунами, если упадет в океан.

Наблюдения ATLAS за астероидом 2022 SF289, обнаруженным с помощью HelioLinc3D.





ATLAS фиксировал движение астероида 2022 SF289 3 раза за четыре отдельные ночи, но для регистрации нового астероида требуется четыре наблюдения за одну ночь. Новый алгоритм поиска астероидов HelioLinc3D объединил все полученные в течение 4 ночей фрагменты данных и указал команде на опасный астероид. Автор проекта заявил, что без помощи HelioLinc3D этот астероид вряд ли бы обнаружили, потому что он очень маленький по космическим меркам и слабо отражает свет.

Эта работа свидетельствует о том, что обсерватория имени Веры Рубин и новый алгоритм поиска астероидов HelioLinc3D сильно увеличат наши шансы обнаруживать потенциально опасные астероиды. В настоящее время астрономы зарегистрировали 2 350 ПОА, но, по их оценкам, еще более 3 000 объектов ждут своего открытия. Знание того, где находятся эти астероиды и когда они могут столкнуться с Землей, поможет в будущем подготовиться к столкновению или изменить их траекторию полета.