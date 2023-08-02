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Прототип кулера RTX 4090 Ti всегда имел третий вентилятор, который на предыдущих фото был не виден
Мы уже видели этот гигантский кулер раньше, но никогда не видели в подобном ракурсе.

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За последний год в интернете появлялись различные "утечки" информации о засекреченном кулере от Nvidia огромных размеров. Nvidia разработала это охлаждающее чудовище для видеокарты, которая так и не поступила в продажу, а осталось в лаборатории, как оружие, хранящееся в кобуре на случай, если оно вдруг понадобится. Теперь у нас есть новые фотографии, на которых виден третий вентилятор, встроенный в ребра радиатора. Этот третий вентилятор раньше не был виден, так как обычно его скрывал "кожух" видеокарты. Мы, вероятно, никогда не узнаем, для какой видеокарты он был разработан, но, возможно, мы снова увидим его, когда Blackwell выйдет на рынок - вероятно в 2025 году.

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Новые фотографии этого гигантского кулера появились в Твиттере от пользователя @harukaze5719, но неясно, как этот прототип кулера попал к нему в руки. Он имеет знакомый дизайн занимающий четыре слота, который мы видели несколько раз раньше, но с добавлением того, что мы раньше не видели - третьего вентилятора, который расположен между радиаторами в середине огромного кулера. Предыдущие утечки демонстрировали этот кулер с прикрепленным кожухом, так что это новый взгляд на его "внутренности". Кажется, это указывает на то, что он был разработан, чтобы обеспечить еще большую мощность охлаждения, чем предполагалось ранее, намекая на то, что Nvidia, вероятно, планировала что-то вроде видеокарты мощностью 600 Вт. Для справки, RTX 4090 имеет TDP 450 Вт.

Помимо того, что кулер был слишком большим и не поместился бы во многие корпуса, он также имел скрытый вентилятор для охлаждения края печатной платы.

По словам автора изображения, этот кулер был разработан для работы при "экстремальных" тепловых нагрузках, которые приписываются продукции Samsung. Как отмечает Hothardware, серия RTX 40 была изготовлена с использованием кремния TSMC, тогда как Ampere была произведена Samsung, поэтому, скорее всего, это отсылка к встроенной памяти GDDR6. Однако в этом мало смысла, поскольку Nvidia использует память Micron GDDR6X для своих высокопроизводительных плат. Следовательно, возможно, в какой-то момент они тестировали память Samsung. В конце концов, компания объявила о модулях GDDR6 24 Гбит/с за несколько месяцев до запуска 40-й серии, которые были быстрее, чем чипы Micron GDDR6X 21 Гбит/с, но к тому времени, вероятно, уже было слишком поздно менять поставщиков памяти .

Кулер настолько большой, что печатную плату приходится устанавливать вертикально. 

В твите также упоминается, что кулер имеет 22 тепловые трубки, соединенные с испарительной камерой. Для справки, такая видеокарта, как Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, которая не является премиальной версией этого графического процессора, имеет 10 тепловых трубок и испарительную камеру.

Этот кулер был создан для чего-то гораздо большего, чем RTX 4090, что указывает на то, что Nvidia рассматривала графический процессор класса Titan с полноценным графическим процессором AD102 внутри. Как вы помните, выпущенная RTX 4090 имеет урезанную версию AD102, а полная версия никогда не выпускалась для геймеров на ПК. Однако в прошлом полная версия кристалла использовалась в версиях архитектуры Titan, но теперь кажется, что Nvidia предпочитает вместо этого просто продавать эти кристаллы щедрым и богатым заказчикам из сферы искусственного интеллекта.

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#nvidia #rtx 4090 #rtx 4090 ti
Источник: hothardware.com
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