На выбор предлагаются варианты расцветки NES или Famicom.

Когда-то механические клавиатуры были настоящей редкостью из-за своей высокой цены. Но времена меняются, патенты истекают, и сегодня магазины заполонили потрясающие механические клавиатуры. Тем не менее, первая клавиатура от компании 8BitDo выделяется даже на их фоне. Retro Mechanical Keyboard возможно не самое оригинальное название на рынке клавиатур, зато ее дизайн точно понравится фанатам классических игр. Клавиатура доступна для предзаказа в цветовых решениях - NES или Famicom, а также оснащена огромными кнопками A и B в дань уважения легендарной приставке.

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Компания 8BitDo известна прежде всего своими контроллерами для ретро-игр, которые позволяют играть в старые игры на современном оборудовании. Компания также занимается производством периферийных устройств более высокого класса, выпуская контроллеры Ultimate и аркадные джойстики Xbox. Для многих людей клавиатуры являются игровыми аксессуарами, поэтому вполне логично, что эта компания решила выпустить ретро-игровую механическую клавиатуру.

Ретро-клавиатура 8BitDo имеет 87-клавишную раскладку, также известная как "безцифровая", поскольку это стандартная раскладка без цифрового блока. Корпус клавиатуры выполнен в стиле NES или японском варианте Famicom. В комплект также входит отдельный набор огромных (160,2 x 74,6 x 32,3 мм) супер-кнопок, похожих на увеличенные кнопки от NES. Их можно настраивать по своему усмотрению; дополнительные наборы можно приобрести за 20 долларов. Клавиатура может поддерживать до четырех таких кнопок.

На обеих версиях клавиатуры в нижнем ряду имеются заметные клавиши A и B, которые можно настроить на выполнение любых действий с помощью программы Ultimate от 8BitDo. Похоже, что в программе 8BitDo можно будет настроить только эти две кнопки. В этой клавиатуре также установлены переключатели Kailh Box White - светлые и имеющие яркий щелчок. Если они вам не понравятся, то вы можете установить любые совместимые с Cherry переключатели.

В верхней части клавиатуры также есть несколько оригинальных переключателей и кнопок.

Клавиши механической клавиатуры изготовлены из прочного ПБТ-пластика (полибутилентерефталата), который является прочным и устойчивым к износу. Буквы и символы нанесены методом сублимации, поэтому они должны оставаться четкими даже после многих лет использования. Клавиши имеют толстые стенки и четкие надписи, которые хорошо видны даже на темных клавишах. Двухкомпонентное формование обычно смотрится лучше, но сублимационная печать дает больше свободы для дизайна букв и символов, что критически важно в данном случае.

Механическая клавиатура 8BitDo будет стоить 99,99 долларов и поступит в продажу 20 сентября. Она поддерживает USB, 2.4 ГГц частоту (с прилагаемым адаптером) и Bluetooth. Есть аккумулятор емкостью 2000 мАч для Bluetooth-режима, а работает она с операционными системами Windows 10/11 и Android.