MySE 16-260 имеет более чем вдвое больший размер лопастей, чем обычная ветротурбина.

В области ветряной энергетики произошел большой прорыв - в прямом смысле этого слова. Китайская государственная энергетическая компания объявила об успешном запуске самой большой в мире ветряной турбины, лопасти которой охватывают площадь радиусом больше, чем два футбольных поля вместе взятых.

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Ветряная турбина MySE 16-260 названа в честь Mingyang Smart Energy - компании, разработавшей эту технологию. Со вчерашнего дня она официально введена в эксплуатацию и подключена к морской ветряной электростанции, принадлежащей государственной энергетической компании China Three Gorges Corporation (CTG). Установлена она в Тайваньском проливе, где зафиксированы порывы ветра до 7 баллов (от 51 до 61 километра в час). Теперь становится понятно, почему именно там китайцы расположили свою ветряную электростанцию, которая будет преобразовывать энергию ветра в чистую электроэнергию. Строительство самой большой в мире ветряной турбины началось в феврале этого года, а уже в начале лета строители рапортовали, что они завершили установку турбины. Но настоящим испытанием стало введение турбины в эксплуатацию, и к счастью, эта задача, судя по всему, была выполнена успешно.

Крупный план турбины MySE 16-260 на фоне заходящего солнца. Предоставлено: Mingyang Smart Energy

С тремя лопастями длиной 122 метра 16-мегаваттная турбина может производить 67 миллионов кВт*ч энергии в год, в зависимости от ее коэффициента мощности. (Коэффициент мощности большинства турбин в США составляет около 42%, но, опять же, в Тайваньском проливе дуют ветры, которых нет в большинстве регионов мира.) По оценкам CTG, мощности новой турбины будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией примерно 80 000 жителей в любой момент времени и свести на нет до 56 000 тонн. углекислого газа, который в противном случае мог бы попасть в атмосферу от угольных электростанций. Для сравнения, средняя наземная турбина в США или Великобритании вырабатывает около 6 миллионов кВт*ч в год с учетом коэффициента мощности 42%.

MySE 16-260 также спроектирована с учетом того, чтобы выдерживать тайфуны со скоростью ветра до 79,8 метров в секунду или 287 километров в час. Ее прочность была проверена тайфуном Талим, который обрушился на юг Китая в середине июля при скорости ветра до 136 километров в час. После того как "Талим" прошел, MySE 16-260 осталась на своем месте, целая и невредимая

Согласно заявлению, присланному в редакцию IFLScience, компания CTG планирует вводить в сеть новые мегатурбины "партиями". 16-мегаваттная прибрежная турбина, произведенная компанией Goldwind, одной из конкурентов Mingyang, теперь занимает второе место в мире по размеру турбин.