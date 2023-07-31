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Модули памяти Micron емкостью 32 Гб могут привести к появлению планок DDR5 емкостью 1 ТБ
Компания также планирует в 2025 году использовать GDDR7 со скоростью 32 ГТ/с (гигатрансферов в секунду) для графических процессоров следующего поколения.

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Модули памяти - одни из важнейших компонентов любого вычислительного устройства, особенно если они предназначены для игр или графически требовательных приложений. Чем больше памяти, тем быстрее и плавнее работает система. Именно поэтому компания Micron, одна из ведущих мировых производителей памяти, постоянно совершенствует технологии и разрабатывает новые виды памяти, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынке.

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Среди последних достижений компании Micron являются микросхемы памяти DDR5 объемом 32 Гб, изготовленные по самому передовому технологическому процессу 1β (1-beta). Ожидается, что эти микросхемы поступят в массовое производство в первой половине 2024 г., и они будут значительно превосходить существующие стандарты памяти DDR4 и DDR5.

По данным Micron, чипы DDR5 смогут достичь скорости до 7200 МТ/c (мегатранзакций в секунду) - почти вдвое быстрее, чем самые производительные чипы DDR4, доступные сегодня. Это означает, что одна микросхема DDR5 емкостью 32 Гб может обеспечить пропускную способность до 57,6 Гб/с (гигабайт в секунду), чего более чем достаточно для большинства современных приложений.

Но это еще не все. Микросхемы DDR5 от Micron также позволят увеличить емкость памяти по сравнению с предыдущими моделями. Одна микросхема DDR5 может хранить до 32 Гб данных, что в четыре раза больше, чем обычная микросхема DDR4. Это означает, что один модуль памяти может содержать до 8 микросхем, что теоретически может привести к появлению модуля памяти объемом 256 Гбайт.

Теперь представьте, что на материнской плате установлено четыре таких модулей. Потенциально в системе может быть установлено до 1 Терабайта памяти. Этого более чем достаточно для любых игр и приложений. Но что если вам нужно еще больше? У компании Micron есть решение и на этот случай.

Укладывая друг на друга две или четыре микросхемы DDR5 емкостью 32 Гбайт, компания Micron может создавать стеки 8-Hi или 16-Hi, что позволяет удвоить или увеличить в четыре раза емкость одной микросхемы. Это означает, что на одной микросхеме может храниться до 32 или даже 64 Гбайт данных, а емкость одного модуля может достигать 512 Гбайт или даже 1 Тбайт.

Micron планирует агрессивное увеличение как плотности, так и пропускной способности в своей продукции.

А если объединить на материнской плате четыре или восемь таких модулей (на серверах), то объем памяти в системе может достигать 512 Гбайт или даже 1 Тбайт (терабайт). Именно так, один терабайт памяти. Это больше, чем могут хранить большинство жестких дисков или SSD. И это еще не предел. Micron утверждает, что в будущем она сможет создавать стеки еще более высокой плотности, что приведет к еще большему увеличению объема памяти.

А как насчет видеокарт? У Micron есть кое-что и для них. Компания также работает над стандартом памяти нового поколения GDDR7, который будет предназначен для высокопроизводительных графических процессоров и других устройств, нуждающихся в высокой пропускной способности и низких задержках.

GDDR7 будет основана на сигнале PAM3 (Pulse Amplitude Modulation), что позволит достичь более высокой скорости передачи данных по сравнению с GDDR6 и GDDR6X, использующими сигналы PAM2 и PAM4 соответственно. По данным Samsung, другого крупного производителя памяти, GDDR7 сможет достигать скорости до 36 ГТ/с (гигатрансфер в секунду), что почти в два раза выше, чем у GDDR6X.

Это означает, что одна микросхема GDDR7 сможет обеспечить пропускную способность до 72 ГБ/с, что более чем достаточно для любой видеокарты. Кроме того, поскольку GDDR7 использует более низкое напряжение, чем GDDR6X, она также потребляет меньше энергии и выделяет меньше тепла, что является важным фактором для производительности и долговечности видеокарты.

Первые чипы GDDR7 компания Micron планирует представить в первой половине 2024 года, причем они будут производиться на ведущем в отрасли узле 1ß. Эти микросхемы будут иметь емкость до 3 Гб на чип, что сравнимо с нынешними микросхемами GDDR6X. Это означает, что одна видеокарта может иметь до 12, что в сумме дает емкость до 36 Гбайт на карту.

Как видите, компания Micron расширяет границы технологий памяти, предлагая новые стандарты DDR5 и GDDR7. Эти стандарты обеспечивают беспрецедентные уровни скорости и емкости, что позволит достичь новых уровней производительности и функциональности в игровых и графических приложениях.

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#ddr5 #micron #gddr7
Источник: tomshardware.com
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