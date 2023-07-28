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Tesla настолько преувеличила запас хода электромобиля, что водители думали, что автомобили сломаны
Согласно расследованию, проведенному Reuters, когда владельцы электромобилей запланировали встречу для обсуждения этой проблемы, представители Tesla отменили эти встречи.

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Tesla является одной из самых популярных и инновационных компаний среди всех производителей электромобилей в мире, однако ее обвиняют в том, что она вводит в заблуждение своих клиентов относительно реального запаса хода своих электромобилей. Согласно недавнему сообщению агентства Reuters, компания Tesla настолько преувеличивала оценку дальности хода на приборных панелях, что водители думали, что их электромобили сломаны и нуждаются в сервисном обслуживании. Однако, когда они пытались записаться на сервис, Tesla отменяла заявки и утверждала, что с электромобилями все в порядке. Как это произошло и почему Tesla так поступила? Давайте разберемся.

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В отчете утверждается, что программное обеспечение Tesla для оценки дальности хода было запрограммировано на то, чтобы показывать водителям "радужные" прогнозы о том, как далеко они смогут проехать на полном заряде батареи, игнорируя такие факторы, как погода, рельеф местности, скорость и кондиционирование воздуха, которые могут повлиять на работу батареи. Программа переходила к более реалистичным оценкам только при снижении уровня заряда батареи ниже 50%. Это означает, что водители наблюдали на приборах гораздо больший запас хода, чем электромобиль мог проехать на самом деле, особенно в холодных или жарких условиях. В докладе приводятся слова одного из водителей Tesla Model 3, который заявил, что в холодную погоду он получал менее половины заявленного запаса хода в 568 км.

Репутация Илона Маска может окончательно испортиться из-за вранья о дальности хода электромобилей.

В отчете также утверждается, что подобная практика была предписана самим генеральным директором Tesla Илоном Маском, который хотел показать хорошие показатели дальности хода при полной зарядке. В докладе приводятся слова человека, знакомого с ранней версией программного обеспечения: "Илон хотел демонстрировать хорошие показатели дальности пробега при полной зарядке. Когда вы покупаете автомобиль, видя запас хода 350 или 400 миль (640 км), вы чувствуете себя победителем".

Однако эта стратегия дала обратный эффект, когда покупатели стали замечать несоответствие и жаловаться в Tesla. Reuters сообщила, что компания Tesla была настолько завалена жалобами из-за запаса хода, что создала специальную группу для отмены визитов владельцев в сервис. Эта команда получила название "Diversion Team" (Диверсионная группа) и базируется в Лас-Вегасе. Предполагалось, что она будет закрывать около 750 дел в неделю, что позволит Tesla сэкономить 1000 долларов за каждую отмененную встречу. "Диверсанты" сообщали клиентам, что провели "удаленную диагностику" и не обнаружили ничего плохого в их батареях. В отчете также говорится, что во многих случаях электромобили не нуждались в ремонте, а их характеристики были просто завышены.

Tesla Model 3 хоть и красивый, и модный электромобиль, но не обладает заявленным запасом хода в жаркую или холодную погоду.

Компания Tesla пока никак не отреагировала на этот доклад, однако это уже не первый случай, когда ее обвиняют в преувеличении дальности хода своих автомобилей. В январе 2023 г. Южная Корея оштрафовала компанию Tesla на 2,2 млн. долл. за завышение дальности хода своих автомобилей на 50%. Другие автомобильные эксперты и регулирующие органы также указывали компании Tesla на завышение заявленной дальности хода.

Обман Tesla в отношении дальности хода не только неэтичен, но и потенциально опасен. Клиенты, полагающиеся на данные, указанные на приборной панели, могут оказаться в затруднительном положении на дороге, когда в их аккумуляторах не останется энергии. Они также могут потерять доверие к компании Tesla и ее продукции, что может негативно сказаться на ее репутации и продажах. Компания Tesla должна быть честной и прозрачной со своими клиентами в отношении фактического запаса хода своих автомобилей и предоставлять им точную и достоверную информацию. В противном случае компания может столкнуться с новыми судебными исками, штрафами и реакцией рассерженных и разочарованных клиентов.

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#tesla #илон маск #электромобили #электромобили tesla #tesla model 3
Источник: reuters.com
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