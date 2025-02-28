Rockstar Games объявила о предзагрузке обновленной версии GTA 5, доступной в Steam и Rockstar Launcher. Оригинал переименован в GTA 5 Legacy, который продолжит получать поддержку. Игроки смогут перенести свои достижения и прогресс из GTA Online, но только один раз, через меню паузы в GTA 5 Legacy на ПК. Перенос стартует 4 марта и доступен для PS4 и Xbox One, охватывая достижения только в одиночной кампании и GTA Online. Перемещение прогресса между платформами невозможно, что способствует улучшению игрового процесса и возвращает поклонников в атмосферу Los Santos.

При запуске предварительной загрузки модифицированной версии GTA 5 для персональных компьютеров компания Rockstar Games вновь подтвердила свою приверженность этому долгоживущему проекту, который продолжает пользоваться популярностью у игроков. На протяжении более десяти лет Grand Theft Auto 5 занимает видное место в мире видеоигр, и обновленная версия не могла остаться незамеченной.

Пользователи, приобретшие оригинальную игру, смогут загрузить обновленную версию как через Steam, так и через Rockstar Games Launcher. Следует отметить, что общий объем файлов составит примерно 89 ГБ. Оригинальная версия теперь будет называться GTA 5 Legacy и продолжит получать поддержку.

С настоящего момента становится доступной возможность переноса прогресса сюжетной линии. Это можно сделать через меню паузы в GTA 5 Legacy на ПК. Важно помнить, что обновление сохраненных данных возможно несколько раз, однако сам процесс переноса в GTA 5 Enhanced разрешен только один раз. При этом прогресс в GTA 5 Legacy сохранится, но возможность вернуться к нему не предусмотрена.

4 марта, когда обновление станет доступно, игроки смогут перенести не только прогресс сюжетной линии, но и достижения в GTA Online из GTA 5 Enhanced. Этот процесс также допускает однократный перенос и не повлияет на прогресс в GTA 5 Legacy. Все ваши персонажи, игровые деньги, достижения, автомобили, недвижимость и пройденные миссии будут перенесены, но вернуть их назад будет невозможно.

Следует также учесть, что пользователи PlayStation 4 и Xbox One смогут перенести только свои достижения в режиме истории и GTA Online на более новые консоли PlayStation 5 или Xbox Series X|S. Перенос профилей между различными семействами консолей и ПК не предусмотрен. Это дополнение призвано улучшить игровой процесс и вернуть преданных поклонников в мир Los Santos.