Судя по всему, неизвестность заканчивается YouTube-канал издания IGN сообщил о будущей трансляции, где состоится премьера нового трейлера будущего экшена Atomic Heart. Полностью ролик будет представлен менее чем через сутки, 2 ноября в 14:00 по часовому поясу Москвы. Не исключено, что там будут новые боевые сцены и раскрытие мира.
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Но самое примечательное, что в ожидаемом видео озвучат-таки дату выхода игры на всех платформах. Впрочем, она уже не является секретом. Как сообщалось ранее, проект релизнется 21 февраля 2023 года на Windows, обеих версиях PlayStation и обеих же версиях Xbox.
При этом на протяжении последующего месяца вплоть до начала зимы в IGN намереваются озвучивать новые подробности об игре, которые ранее не были представлены общественности.
Отметим, что в России и на территории стран-участников Содружества независимых государств игру для PC можно будет купить только через платформу VK Play, которая выступит эксклюзивным распространителем. Ранее страницу игры убрали из российской версии Steam.