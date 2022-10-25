При этом цены почти что не отличаются

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Многие фанаты «яблочной» продукции не знают, что существует несколько версий одной и той же модели. И нет, речь идёт не о вариантах iPhone 14, 14 Max и так далее. Дело в том, что существуют локализованные версии, которые выпускаются строго под конкретные страны. Например, в Китае можно открыто купить iPhone с двумя физическим SIM-картами, а в США с выходом iPhone появились версии только с eSIM.

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Есть и другие варианты, и сейчас они хлынули в Россию в рамках параллельного импорта. Как сообщают в «М.Видео» и других магазинах, у них можно купить вышеупомянутых «американцев» и «китайцев», а также не менее экзотические версии. К примеру, есть вариант для Японии, который лишён возможности отключать звук затвора при съёмке фото. А ещё присутствует версия для Объединённых Арабских Эмиратов — с неё нельзя звонить по видеосвязи в приложении FaceTime.

Ретейлеры говорят, что такие модели многие покупатели не считают недостатками, однако предупреждают, что риск брака может быть выше. При этом стоимость разных версий iPhone 14 почти не отличается, хотя на первых порах цены были немного иными.

Также на рынке РФ появились разные «локализованные» версии Android-смартфонов, которые поставляются с нестандартными вилками в блоках питания.

Судя по данным из магазинов, поставщики не гнушаются предлагать такую технику, ведь она мало чем отличается от привычной, а покупатели зачастую не обращают внимания на такие особенности. При этом отмечено, что в РФ сейчас ввозят исключительно iPhone, которые официально выпущены под другие рынки.

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Самое интересное, что особенности, вроде блокировки видеосвязи или не отключаемых звуков можно обойти. Нужно только активировать телефон в России, а не в стране, для которой его выпустили.