Новинка поступит в продажу в этом году.

Австралийская компания Cortical Labs, являющаяся пионером в области биоинженерии, представила первый в мире коммерческий биокомпьютер CL1. Это устройство, объединяющее человеческие нейроны и кремниевые компоненты, может радикально изменить представления о вычислительных технологиях и искусственном интеллекте.

CL1 разработан на основе концепции «синтетического биологического интеллекта» (SBI), где вычисления выполняются с помощью живых нейронов, выращенных в лаборатории. Эти клетки самоорганизуются, формируя динамические сети, способные обрабатывать информацию в разы быстрее традиционных алгоритмов ИИ. В отличие от классических систем, требующих огромных вычислительных ресурсов для обучения, биологическая сеть CL1 самостоятельно адаптируется и функционирует при минимальном потреблении энергии.

Предшественник CL1 — система DishBrain (2022) — получила известность благодаря тому, что 800 000 нейронов человека и мыши научились играть в игру Pong. Следующая цель разработчиков — создание «минимально жизнеспособного мозга» (MVB) — упрощённой нейросети, способной выполнять сложные задачи.

Что касается стоимости, то новинка оценивается минимум в 35 тысяч долларов. Продажи стартуют во втором полугодии 2025 года.