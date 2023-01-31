Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
Россияне смогут жаловаться на нарушителей ПДД с помощью приложения, и получать за это бонусы и еду
Если вас раздражают водители нарушающие ПДД, лихачи, граждане паркующиеся посреди двора и на газонах, то скоро вы сможете зафиксировать нарушение на камеру смартфона и отправить материалы "куда следует". Водителя обязательно накажут крупным штрафом, а вас отблагодарят бонусами и питательной едой в ближайшем фастфуде. Вам всего-то нужно иметь современный смартфон с камерой и желание стать "Народным инспектором".
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

Многие из нас не раз сталкивались с грубыми нарушениями ПДД со стороны водителей-лихачей. Которые не пропускают пешеходов на "зебре", на дают загрузиться гражданам в трамвай, играя на остановках в "кегельбан". Или несутся с запредельной скоростью по встречной полосе, невзирая на запрещающие сигналы светофоров. Такие водители подвергают опасности не только свою, но и чужую жизнь, а камеры фиксации на все участки дороги не поставишь. Однако скоро ситуация может кардинально измениться - камерой фиксации сможет стать абсолютно любой гражданин с современным смартфоном. В России разрабатывается приложение под рабочим названием -  «Народный инспектор». Финансируют разработку столичные власти, а именно Департамент конкурентной политики, при содействии Центра организации дорожного движения.

Разрабатывается программный продукт на базе уже существующего приложения -   «Помощник Москвы». «Помощник Москвы» позволяет москвичам уже сейчас жаловаться на водителей, но дело в основном ограничивается неправильной парковкой, например парковкой на газонах. «Народный инспектор» позволит отправлять доносы на нарушителей уже жителям любого региона России. Помимо этого будет существенно расширен перечень нарушений, на которые сможет пожаловаться пользователь. Кроме различных незаконных парковок, пожаловаться теперь можно будет и на такие серьезные нарушения как: пересечение сплошной линии разметки, выезд за стоп линию у светофора, и опасное вождение (шашечки).

Проделанная работа не останется без вознаграждения, за каждый факт фиксации нарушения в приложении будет начислен бонус. А если есть бонусы, то будет и рейтинг, в «Помощнике Москвы» он уже существует, возможно от рейтинга будет зависеть сколько "печенек" получит жалобщик. Казалось бы, стоит каждой активной пенсионерке выдать по смартфону с камерой и нарушения ПДД со временем сойдут на нет, а бабушка заработает себе за месяц еще одну пенсию. Но не все так просто, бонусы нельзя монетизировать, их можно лишь потратить на различные товары и еду, например на гамбургеры в фастфуде. И это отпугнет многих жалобщиков, с монетизацией все было бы гораздо проще. Тем более, что государство получает солидные отчисления в бюджет в виде штрафов, было бы логично вознаграждать  бдительного гражданина каким-то небольшим процентом от этой суммы.

Сделать фото и видеофиксацию нарушения можно только в самом приложении, изготовить "фотошоп" на соседа не получится. Приложение автоматически определяет номера автомобиля и ставит геометку совершенного нарушения ПДД. Так же не получится поработать «Народным инспектором» анонимно, регистрация в программе происходит через Госуслуги. И в связи с этим возникает еще одна проблема - данные пользователей периодически угоняют из разных приложений, не получится ли так, что водитель сможет узнать кто "осчастливил" его солидным штрафом, в обмен на булку из "Вкусно — и точка". Запуск нового приложения планируется на 2024 год, и тогда тысячи камер видефиксации "на ножках" займут свои боевые посты.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

      

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфон #приложение #бонусы #водители #камеры фиксации #лихачи #народный инспектор #нарушение пдд #парковка #помощник москвы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый смартфон Realme прошел сертификацию Google Play - он оснащен чипом MediaTek Dimensity 700
Приложение Retro Pod, имитирующее дизайн iPod Classic, исчезло из App Store после роста популярности
Подтвержден эксклюзивный процессор Snapdragon для смартфонов Samsung Galaxy S23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разыскиваемый ФБР Пригожин направил запрос на открытие офиса ЧВК «Вагнер» в США
18
На Украине начинают снимать бронь с сотрудников важнейших предприятий из-за больших потерь ВСУ
29
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
48
Почему Россия до сих пор заправляет украинские танки и поставляет в Киев сталь, газ и удобрения
13
Италия отказалась предоставить Украине наступательное вооружение
1
Создатели Atomic Heart прокомментировали информацию о передаче российским спецслужбам данных посетителей своего сайта
6
Starlink Илона Маска помог нанести удар по штабу ВСУ в Угледаре
3
Мошенники на Авито возвращаются к "классическим" схемам обмана
26
"Рецепт" секретной композитной брони танков Challenger 2 под угрозой захвата на Украине
8
Вторая из шести латвийских САУ М109А5Ö превратилась в металлолом после попадания Ланцета
6
После отлета Лаврова Вашингтон пообещал ЮАР 8,5 миллиарда долларов
3
Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
14
Rolls Royce представил миниатюрный ядерный реактор, который может питать лунную базу
2
OnePlus 11R с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 будет представлен 7 февраля
+
GeForce RTX 3060@8 Гб против Radeon RX 6600 - выбираем оптимальную игровую видеокарту до 30 000р
6
Зеленский высказался про ситуацию в Бахмуте, назвав ее жесткой для ВСУ
5
Похоже, Intel блокирует андервольтинг процессоров Alder Lake и Raptor Lake в новых версиях BIOS
14
Зюганов обещает сжечь все немецкие Leopard 2, как в ВОВ были сожжены Тигры под Прохоровкой
34
Продажи первых потребительских SSD с поддержкой PCIe Gen5 начались в Японии
+
При пожаре большинство людей будут спасать свой смартфон-по результатам опроса Secure Data Recovery
+

Популярные статьи

Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
121
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
274
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
12
В США планируют снять непробиваемую урановую защиту с танков M1 Abrams перед отправкой в Украину
61
Трассировка лучей на Xbox Series S
3
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
12
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
15
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
6
Мои впечатления от игры Fallout New Vegas. Часть 3
6
Обзор аккумуляторной машинки для стрижки волос VGR Voyager V-919
9

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
00:59
Он вроде, только порт DooM'a запускал, не самая новая игра.
Российский процессор Эльбрус-8СВ протестирован в нескольких играх
Art Art
00:57
в 2к как я помню с 3060 во всех играх было 100-120 FPS. Норм карта, жрет мало, даже в крошечном корпусе разогнанная не перегревается.
Как я познал красный лагерь в лице AMD Radeon. Спойлер: не без боли
help
00:51
на фронт чего не едешь ура патриот?
Западные СМИ пишут, что Россия уже «в промышленных масштабах» обходит санкции
V.L.A.D.L.E.N
00:50
Нет никаких "украинских земель"
Зюганов обещает сжечь все немецкие Leopard 2, как в ВОВ были сожжены Тигры под Прохоровкой
jsth
00:41
США готовы расчехлять свои запасы? Но тогда нужно еще и вооруженные силы в комплект класть - на территории свинарника напряженка с людскими ресурсами. Скажи мне америкацец (ты же там живешь) - как ты ...
В МИД РФ назвали бессмысленными разговоры с Западом по украинскому вопросу
V.L.A.D.L.E.N
00:36
Ахахаха.
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
V.L.A.D.L.E.N
00:35
Если не менять будущее, нахер это всё надо?
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
Slow Mo
00:34
Израиль хочет переехать в Украину,никаких серьезных поставок вооружений не будет.Всем нужны разрушения ,жертвы и загон страны в пожизненные долги
Израиль не отдал Украине снятые с вооружения 10 комплексов ПВО Hawk вопреки указу США
Николай Тищенко
00:32
Скоро у Американцев появится дешёвая нефть. 🤣
Госсекретарь США заявил, что в обмен на беспилотники Россия поставляет Ирану «современные вооружения»
V.L.A.D.L.E.N
00:31
Нет. Сраный 620 за 125? Совсем оборзели. Я X370 за 125 покупал. Новую.
AMD готовит еще более дешевый чипсет A620 для материнских плат на платформе AM5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем