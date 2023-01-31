Если вас раздражают водители нарушающие ПДД, лихачи, граждане паркующиеся посреди двора и на газонах, то скоро вы сможете зафиксировать нарушение на камеру смартфона и отправить материалы "куда следует". Водителя обязательно накажут крупным штрафом, а вас отблагодарят бонусами и питательной едой в ближайшем фастфуде. Вам всего-то нужно иметь современный смартфон с камерой и желание стать "Народным инспектором".

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Многие из нас не раз сталкивались с грубыми нарушениями ПДД со стороны водителей-лихачей. Которые не пропускают пешеходов на "зебре", на дают загрузиться гражданам в трамвай, играя на остановках в "кегельбан". Или несутся с запредельной скоростью по встречной полосе, невзирая на запрещающие сигналы светофоров. Такие водители подвергают опасности не только свою, но и чужую жизнь, а камеры фиксации на все участки дороги не поставишь. Однако скоро ситуация может кардинально измениться - камерой фиксации сможет стать абсолютно любой гражданин с современным смартфоном. В России разрабатывается приложение под рабочим названием - «Народный инспектор». Финансируют разработку столичные власти, а именно Департамент конкурентной политики, при содействии Центра организации дорожного движения.

Разрабатывается программный продукт на базе уже существующего приложения - «Помощник Москвы». «Помощник Москвы» позволяет москвичам уже сейчас жаловаться на водителей, но дело в основном ограничивается неправильной парковкой, например парковкой на газонах. «Народный инспектор» позволит отправлять доносы на нарушителей уже жителям любого региона России. Помимо этого будет существенно расширен перечень нарушений, на которые сможет пожаловаться пользователь. Кроме различных незаконных парковок, пожаловаться теперь можно будет и на такие серьезные нарушения как: пересечение сплошной линии разметки, выезд за стоп линию у светофора, и опасное вождение (шашечки).

Проделанная работа не останется без вознаграждения, за каждый факт фиксации нарушения в приложении будет начислен бонус. А если есть бонусы, то будет и рейтинг, в «Помощнике Москвы» он уже существует, возможно от рейтинга будет зависеть сколько "печенек" получит жалобщик. Казалось бы, стоит каждой активной пенсионерке выдать по смартфону с камерой и нарушения ПДД со временем сойдут на нет, а бабушка заработает себе за месяц еще одну пенсию. Но не все так просто, бонусы нельзя монетизировать, их можно лишь потратить на различные товары и еду, например на гамбургеры в фастфуде. И это отпугнет многих жалобщиков, с монетизацией все было бы гораздо проще. Тем более, что государство получает солидные отчисления в бюджет в виде штрафов, было бы логично вознаграждать бдительного гражданина каким-то небольшим процентом от этой суммы.

Сделать фото и видеофиксацию нарушения можно только в самом приложении, изготовить "фотошоп" на соседа не получится. Приложение автоматически определяет номера автомобиля и ставит геометку совершенного нарушения ПДД. Так же не получится поработать «Народным инспектором» анонимно, регистрация в программе происходит через Госуслуги. И в связи с этим возникает еще одна проблема - данные пользователей периодически угоняют из разных приложений, не получится ли так, что водитель сможет узнать кто "осчастливил" его солидным штрафом, в обмен на булку из "Вкусно — и точка". Запуск нового приложения планируется на 2024 год, и тогда тысячи камер видефиксации "на ножках" займут свои боевые посты.

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