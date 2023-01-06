Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил прекратить военные действия во время светлого праздника Рождества Христова. Верховный главнокомандующий поддержал патриарха и оnдал приказ прекратить огонь с 12:00 6-го декабря и и до конца 7-го декабря. Однако для президента Зеленского священных православных праздников не существует, и в данный момент Донецк активно обстреливается украинской стороной. Так может быть, утверждения о причастности украинских властей к сатанизму не такие уж и беспочвенные?!

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В ночь с 6-го на 7-е декабря в России будет праздноваться Рождество Христово. В эту ночь православные христиане примут участие в рождественском богослужении и крестном ходе. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить боевые действия в зоне СВО обе противоборствующие стороны, в связи с проведением великого православного празднования. Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал патриарха Кирилла и отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о временном прекращении огня на всей линии боевых действий. Огонь будет прекращен на срок в 36 часов, до конца 7-го декабря. Путин призвал и украинскую сторону присоединится к временному перемирию - "Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова."

Однако украинский президент Владимир Зеленский режим прекращения огня отклонил, мотивируя это "прикрытием" для перегруппировки российских войск - "Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных". Фактически, режим прекращения огня будет соблюдать только российская сторона в одностороннем порядке. Господину Зеленскому вторит и коллективный Запад, так президент США Джо Байден называет перерыв в боестолкновениях - необходимой передышкой, для отдыха и перегруппировки российских войск. Евросоюз же заявляет, что хотел бы видеть вывод войск и техники армии России из зоны СВО, а не временное перемирие.

И только член Конгресса США Пол Госар выразил недоумение действиями украинской стороны, которые ни коим образом не способствуют скорейшему завершению военного конфликта, а также призвал США прекратить финансирование украинских властей. Нужно отметить, что Владимир Зеленский не принадлежит ни к одной религиозной конфессии, и даже чужд Иудаизма (как этого можно было ожидать), а считает себя атеистом. Однако к потребностям украинских православных христиан он мог бы и прислушаться. И дело даже не в демарше Украинской церкви и отделении ее от РПЦ, светлый праздник просто не должен быть омрачен боевыми действиями, что и обеспечат российские военные.

Российского президента поддержал даже папа римский Франциск, и предложил распространить режим прекращения огня и на другие церковные праздники. В первые же минуты объявленного перемирия киевские власти обстреляли Донецк. Радио Sputnik сообщает о следующих прилетах - "Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 12:00 – н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 мм … 12:30 – н.п. Курахово – г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм". Ранее украинское руководство обвинялось не только в национализме, но и в сатанизме, учитывая, что в самый священный праздник смертоносные снаряды летят в православных христиан, это утверждение получает и фактическое подтверждение.

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