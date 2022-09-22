Доходность майнинга стала достигать отрицательных величин, розетка не только съедает весь профит, но и приносит упрямым "шахтерам" солидные убытки. Однако свое оборудование криптоэнтузиасты не отключают, на это у них просто не хватает силы воли. А сам процесс похоже превратился в зависимость, сродни зависимости наркомана от запрещенных веществ.

реклама

Ушедший на POS Ethereum сильно подкосил в моральном плане домашних майнеров. Помимо отвала от майнинга основного токена добываемого на GPU, прилично просели котировки и всего крипторынка. Ключевая ставка в США растет, деньги становятся дорогими,а инвесторы выводят свои активы в фиат. В первую очередь забирают ликвидность с самых рискованных рынков, в том числе и с рынка криптовалюты. Господин Байден предсказывает начало небывалого мирового финансового кризиса. Эфириум пробил отметку в 1500$, а Биткоин штурмует вниз 20000$. Майнинг даже самых профитных монет не позволяет окупить розетку. Разговоры об окупаемости видеокарт начинают постепенно стихать, внезапно нагрянувшая крипто-зима похоронила былые надежды. Однако ни промышленные ни домашние майнеры свое оборудование не отключают, продолжают загрязнять окружающую среду и обогащать Энергосбыт. Складывается парадоксальная ситуация - при которой майнерам не хватает усилия воли избавится от убыточного бизнеса. Хотя, даже если включить простейшую логику, отключить фермы и на "электрические" деньги просто покупать криптовалюту, представляется гораздо более выгодным предприятием.

Оказывает влияние и эффект толпы - не отключает свои риги Вася, не буду отключать их и я, и не важно что копаю себе в убыток. По словам многих криптоэнтузиастов - они так привыкли к вою кулеров видеокарт, что теперь без него просто не могут заснуть. Не могут и пойти на нормальную работу, на тот же завод, слишком уж привыкли к халявному достатку. Психологи называют такое поведение - губительной зависимостью, сродни пьянству или наркомании. Человек должен созерцать крутящиеся вентиляторы, мигающие лампочки или подсветку, и уверять себя в ежеминутно капающем профите. От этого в мозгу криптовалютного "наркомана" выделяется изрядная доля эндорфина. К тому же оборудование было закуплено по весьма недешевым ценникам, на пике криптовалютного хайпа, и оно просто обязано "окупаться". Убеждая себя в этом, юный "шахтер" уходит от объективной реальности, в которой майнинг давно умер и его труп уже стал разлагаться. Специалисты от психиатрии советуют немедленно избавляться от подобных зависимостей, и чем раньше это произойдет, тем наименьшими будут последствия.

Лучше резко дернуть рубильник и решительно выйти из мира грез, пока счета за электричество и кредиты не оставили вас без последних штанов. Ибо потакание своей зависимости, может привести в будущем к печальным последствиям, и даже суицидальным настроениям. Наверное многие помнят криптоблогера Павла Няшина с канала «Криптач». Молодому бизнесмену удалось оседлать криптоволну удачи. Он стал миллионером, и даже начал привлекать средства в криптобизнес от частных инвесторов. Однако удача длились недолго, в результате необдуманных действий юный предприниматель потерял все свои средства, а так же средства инвесторов. Осознав всю тяжесть положения, «Криптач» предпочел уйти из жизни, безвольно повиснув в намыленной петле. Фермы имеет смысл отключить и распродать их на вторичном рынке, по сходному ценнику. Тем более сейчас для этого самое подходящее время. Пока основная масса майнеров повышает сложность добычи шиткоинов, можно избавиться от своего оборудования, по еще адекватным ценам.

Пока что предложений от "шахтеров" на Авито мало и цены держатся в разумных пределах. Но скоро положение может измениться, примерно через месяц - полтора придут последние платежки за электричество, и майнеры дружной толпой понесут свои "лопаты" на вторичку. Наступает ситуация, при которой проще купить криптовалюту на просадке курса, а потом спокойно ждать пампа. Возможно пампа и не произойдет, но тогда вы останетесь, что называется "при своих". Если курс пойдет не в вашу сторону, крипту можно гораздо быстрее скинуть и потерпеть незначительные убытки, от теряющих свою стоимость видеокарт вы так быстро не избавитесь. А купить крипту, можно как раз на средства вырученные от продажи оборудования.

Есть конечно и случаи, в которых продолжать майнинг рентабельно, если к примеру оборудование уже окуплено, а с Энергосбытом вы договорились на бесплатную розетку. Уж не знаю, как можно договорится на бесплатное электричество, но некоторые граждане "работающие в криптовалюте" имеют подобный опыт. Тем более на отмайненных видеокартах (особенно несколько раз), даже морально проще добывать убыточные коины. И потом, майнинг убыточен только в данный момент времени, в будущем котировки криптовалют могут значительно взлететь, переписав исторические хаи. Как могут и пробить очередное дно, окончательно соскамиться, блокчейн остановится и сама "копка" потеряет всякий смысл. Проблема в том, что ни у кого нет хрустального шара, и действовать в данный момент нужно самым рациональным способом. Больше всего не повезло владельцам дорогостоящих видеокарт RTX серии, купленных на самом пике цен. Они не успели окупить даже половину их стоимости, а в надвигающийся POS упрямо не верили, хотя об этом твердили буквально из каждого утюга.

Поспособствовал этому и сам Виталик Бутерин, несколько раз анонсировавший переход на Proof-of-Stake, но потом его переносивший на более поздний период, по различным надуманным причинам. Получилось, как в той байке про мальчика и волков, в очередной раз волки (POS) все же прибежали и съели всех незадачливых майнеров. Сейчас же компания Nvidia анонсировала свою новую линейку видеокарт RTX4000, и скоро карты поступят в розничную продажу. Цены на RTX3000 не просто упадут, они рухнут в пропасть, учитывая в каком количестве данные видеоадаптеры были закуплены майнерами. Было бы логично, от таких карт избавится как можно скорее. Конечно же мои слова не являются призывом к действию, я лишь привожу логичные доводы, но думать вы должны всегда только своей головой, и принимать решения хорошенько взвесив все "за" и "против".

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке