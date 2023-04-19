В недрах Сбера продолжают заниматься внедрением новых и современных (своевременных) технологических решений, направленных на повышение комфорта от пользования услугами банка.
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Очередная новинка - фирменный банкомат, который работает вообще без физических банковских карт!
Все клиентские операции в таком терминале выполняются исключительно при помощи смартфона и цепочки QR-кодов. Сначала происходит авторизация клиента на терминале, а большинство операций со счетами дублируются на экране клиентского смартфона.
Создание с нуля такого банкомата обходится примерно на 15% дешевле, чем традиционного "карточного", а затраты на обслуживание терминала меньше сразу на 20%. Выгодная выгода.
Экспериментальный банкомат без карт уже установлен в столице и проходит тестирование так сказать "в полях".
Еще в Сбере сообщили, что практически полностью отказались от терминалов американского производства, доля которых в 2022 году составляла почти четверть от "парка банкоматов" компании.