Только смартфон, только qr-хардкор

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

-10% на RTX 4080 в рублях

-10% на RTX 4080 в рублях

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

В недрах Сбера продолжают заниматься внедрением новых и современных (своевременных) технологических решений, направленных на повышение комфорта от пользования услугами банка.

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Очередная новинка - фирменный банкомат, который работает вообще без физических банковских карт!

Все клиентские операции в таком терминале выполняются исключительно при помощи смартфона и цепочки QR-кодов. Сначала происходит авторизация клиента на терминале, а большинство операций со счетами дублируются на экране клиентского смартфона.

Создание с нуля такого банкомата обходится примерно на 15% дешевле, чем традиционного "карточного", а затраты на обслуживание терминала меньше сразу на 20%. Выгодная выгода.

Экспериментальный банкомат без карт уже установлен в столице и проходит тестирование так сказать "в полях".

Еще в Сбере сообщили, что практически полностью отказались от терминалов американского производства, доля которых в 2022 году составляла почти четверть от "парка банкоматов" компании.

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