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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Как известно, много и много лет подряд уровень развития того или иного государства касаемо полупроводниковой промышленности можно косвенно оценить по тому, насколько мощными в сравнении с другими получаются суперкомпьютеры в той или иной стране.

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И если о конкретном происхождении тех или иных компонентов, из которых они построены, можно рассуждать долго, то зачастую архитектура суперкомпьютеров и их узкая специализация, если можно так сказать, определяется именно инженерами той страны, в которой они создаются.

Например, казначейство Великобритании собирается вложить более 800 млн фунтов (а это, на минуточку, более 1 млрд долларов США!) в создание, так сказать, отечественного суперкомпьютера, который должен укрепить позиции Туманного Альбиона как современной цифровой сверхдержавы в будущем десятилетии.

Об этом заявил премьер страны Сунак.

Источники, которые знакомы с вопросом, заявляют, что новый суперкомпьютер даст существенный толчок для развития британской технологической индустрии и индустрии финансовой.

Отдельно упоминается, что в его разработке будут участвовать только отечественные фирмы, которые займутся не только поставкой систем на кристаллах, но и разработкой чипов новых поколений.

Ппока что самый быстрый компьютер в мире модели "Фронтир", разработанный на деньги Министерства Энергетики США, способен выполнить один квинтилион операций в секунду.

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