Как известно, много и много лет подряд уровень развития того или иного государства касаемо полупроводниковой промышленности можно косвенно оценить по тому, насколько мощными в сравнении с другими получаются суперкомпьютеры в той или иной стране.
реклама
И если о конкретном происхождении тех или иных компонентов, из которых они построены, можно рассуждать долго, то зачастую архитектура суперкомпьютеров и их узкая специализация, если можно так сказать, определяется именно инженерами той страны, в которой они создаются.
Например, казначейство Великобритании собирается вложить более 800 млн фунтов (а это, на минуточку, более 1 млрд долларов США!) в создание, так сказать, отечественного суперкомпьютера, который должен укрепить позиции Туманного Альбиона как современной цифровой сверхдержавы в будущем десятилетии.
Об этом заявил премьер страны Сунак.
Источники, которые знакомы с вопросом, заявляют, что новый суперкомпьютер даст существенный толчок для развития британской технологической индустрии и индустрии финансовой.
Отдельно упоминается, что в его разработке будут участвовать только отечественные фирмы, которые займутся не только поставкой систем на кристаллах, но и разработкой чипов новых поколений.
Ппока что самый быстрый компьютер в мире модели "Фронтир", разработанный на деньги Министерства Энергетики США, способен выполнить один квинтилион операций в секунду.