С начала 2023 года на территории США произошёл целый ряд инцидентов, которые так или иначе можно классифицировать как "техногенная катастрофа или авария".
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Крушение поезда из 150 вагонов в Огайо, перевозящего ядовитые химикаты, которые отравили почти 50 км вокруг от эпицентра аварии.
Очень странное возгорание завода с выбросом вредных веществ в штате Чикаго.
Пожар на заводе по производству элементов для возобновляемой энергетики в штате Флорида.
И ещё многие другие.
Большой вопрос, которым задаются журналисты ведущих СМИ США, что скрывается за таким внезапно возросшим количеством чрезвычайных происшествий техногенного характера?
Возможно, даёт о себе знать сильнейший износ инфраструктуры, который связан с халатностью обслуживающего персонала, но уже высказываются и версии о целенаправленных промышленных диверсиях (правда, бенефициары от таких спровоцированных аварий не называются).
Больше всего пострадали экономически именно те штаты, где случились катастрофы, ведь правительство США сейчас помогает всем, кроме своих, гражданам мира.