Журналисты Wall Street Journal сообщают о том, что одобрения президента Джо Байдена ждёт «феноменальная» сделка, которая была предложена украинским военным.
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Им предложили приобрести в своё пользование два самых высокотехнологичных беспилотника США модели MQ-9 «Жнец» всего за один символический доллар США.
Корреспонденты издания заявляют, что подобное предложение поступило военному атташе Украины от генерального директора компании, владеющей парочкой таких машин.
Маленький нюанс, о котором не столь явно говорят широкой публике, заключается вот в чём - по требованию американской компании стоимость подготовки двух беспилотников и их отправка на территорию Украины обойдётся в сумму 10 млн долларов.
Плюс к этому, украинской стороне предлагается заключить обязывающее соглашение о том, что за ежегодное обслуживание двух беспилотников необходимо будет заплатить 8 млн долларов.
Сюда же входит и передача специализированной наземной стационарной станции управления бесплитониками.
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