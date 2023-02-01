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Журналисты Wall Street Journal сообщают о том, что одобрения президента Джо Байдена ждёт «феноменальная» сделка, которая была предложена украинским военным.

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Им предложили приобрести в своё пользование два самых высокотехнологичных беспилотника США модели MQ-9 «Жнец» всего за один символический доллар США.

Корреспонденты издания заявляют, что подобное предложение поступило военному атташе Украины от генерального директора компании, владеющей парочкой таких машин.

Маленький нюанс, о котором не столь явно говорят широкой публике, заключается вот в чём - по требованию американской компании стоимость подготовки двух беспилотников и их отправка на территорию Украины обойдётся в сумму 10 млн долларов.

Плюс к этому, украинской стороне предлагается заключить обязывающее соглашение о том, что за ежегодное обслуживание двух беспилотников необходимо будет заплатить 8 млн долларов.

Сюда же входит и передача специализированной наземной стационарной станции управления бесплитониками.

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