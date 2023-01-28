Осведомлённые источники из Министерства Обороны России сообщили РИА "Новости" о том, что уже в ближайшее время в зону конфликта на Украине отправляются самые современные системы ПВО моделей "Панцирь-СМ".
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Такие комплексы могут на значительно большем расстоянии противодействовать беспилотникам, а также практически со стопроцентной гарантией сбивать реактивные снаряды, выпущенные из американской РСЗО модели HIMARS.
Поставка комплексов станет дополнительным шагом по укреплению Министерством эшелонированной ПВО-обороны самых напряженных участков.
Также стало известно о том, что в реальных условиях будет опробован вариант системы "Панцирь-СМ", оборудованный сразу 48 мини-ракетами, способными гарантированно уничтожать боеприпасы от систем залпового огня типа "Град" и низколетящие беспилотники, а также целые рои дронов.
Корреспондент РИА "Новости", опираясь на открытые источники, сообщает, что во всех модернизированных вариантах "Панцирь-СМ" применяется новая РЛС - система, которая оборудована ФАР с повышенными характеристиками касательно дальности обнаружения воздушных целей, разрешающей способности и помехостойкости.
Всё это позволяет осуществлять более точное наведение ракет ПВО и сопровождение ПВО-целей на дальности до 75 км.