Глава генерального штаба Чехии, генерал Ржегка, заявил, что за прошедший 2022 год в армию страны с большим трудом удалось набрать 269 новобранцев.
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При планируемой в начале года квоте увеличения численности состава армии страны в более чем 2000 человек.
Вместо этого за календарный год удалось набрать чуть меньше 270 рекрутов.
Генерал заявляет, что чешская армия остро нуждается в кадрах, сейчас вся армия страны это примерно 30.000 человек.
Из этих 30.000 около 500 человек - обыкновенные студенты военных вызов.
При этом чешская армия стремительно "стареет", все больше появляется военных пенсионеров.
Военное ведомство Чехии готовит специальный аналитический материал, который должен помочь "пробудить у молодых людей желание служить Родине".
Все "типовые рецепты" увеличения набора рекрутов в армию давно известны по опыту других стран - не обращай внимания на татуировки, не обращать внимание на судимости и мелкие преступления в прошлом, а также, возможно, даже на факты употребления лёгких наркотиков.
Все это не должно становиться поводом для отказа от контракта со стороны армии.