Как сообщают ведущие средства массовой информации, Сбербанк начал в срочном порядке внедрять финансовые услуги для населения в Крыму.
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Так, на улицах Симферополя, Ялты и Севастополя (и других более мелких городов) Крымского полуострова можно встретить оригинальные «кочующие» банкоматы Сбера, которые позволят в буквальном смысле прикоснуться ко всем сервисам банка.
Так называемые «мобильные» банкоматы это, по сути, обыкновенные терминалы, знакомые многим, которые смонтированы прямо внутри закрытых кузовов фирменных микроавтобусов, находящихся во владении организации. Эти автобусы паркуются в заранее известных местах, но могут быстро сменить локацию если это необходимо.
В этом и есть обещанное "физическое" присутствие для клиентов Сбера в Крыму.
Это решение – временное. В течение года появятся стационарные офисы банка, в них и разместят банкоматы.
А пока что такие «кочующие» банкоматы будут единственным решением для клиентов на полуострове.