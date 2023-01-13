По оценкам экспертов, общемировой объём добычи соли каменной можно оценить примерно в 300 млн тонн в год.
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При этом на Россию из этого объёма приходится всего 8 млн тонн добычи, страна ежегодно ещё и импортирует до одного миллиона тонн сырья, но запасы соли в российских недрах безграничны.
Например, за 2022 год на Украине добыча галита не падала ниже 2 млн тонн в год, а вся солевая промышленность сосредоточена на Донбассе, конкретно на Славянском и Артёмовском месторождениях.
Артёмовское месторождение можно охарактеризовать как содержащее руду феноменальной чистоты (содержание в ней натрий-хлора превышает 98%).
Именно в окрестностях Соледара находятся шахты и предприятия по добыче и переработке соли, общие запасы на Донбассе залежей каменной соли просто колоссальные - около 5,5 млрд тонн.
В Славянском бассейне 3.5 млрд тонн.
Этого количества хватит, чтобы обеспечить всё человечество на протяжении 30 лет.
Другой экономический вопрос в том, что добыча соли на Донбассе необычайно выгодна, месторождения Сибири и Урала не так выгодны для добычи соли, так как существует известная проблема с логистикой.
Если принять за теорию, что соль из России больше никогда не будет поставляться на экспорт, этих запасов хватит чтобы обеспечить потребности всей страны на протяжении 1000 лет.
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