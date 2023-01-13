Люксовое качество галита с содержанием NaСl в 98%

По оценкам экспертов, общемировой объём добычи соли каменной можно оценить примерно в 300 млн тонн в год.

реклама

При этом на Россию из этого объёма приходится всего 8 млн тонн добычи, страна ежегодно ещё и импортирует до одного миллиона тонн сырья, но запасы соли в российских недрах безграничны.

Например, за 2022 год на Украине добыча галита не падала ниже 2 млн тонн в год, а вся солевая промышленность сосредоточена на Донбассе, конкретно на Славянском и Артёмовском месторождениях.

Артёмовское месторождение можно охарактеризовать как содержащее руду феноменальной чистоты (содержание в ней натрий-хлора превышает 98%).

Именно в окрестностях Соледара находятся шахты и предприятия по добыче и переработке соли, общие запасы на Донбассе залежей каменной соли просто колоссальные - около 5,5 млрд тонн.

В Славянском бассейне 3.5 млрд тонн.

Этого количества хватит, чтобы обеспечить всё человечество на протяжении 30 лет.

Другой экономический вопрос в том, что добыча соли на Донбассе необычайно выгодна, месторождения Сибири и Урала не так выгодны для добычи соли, так как существует известная проблема с логистикой.

Если принять за теорию, что соль из России больше никогда не будет поставляться на экспорт, этих запасов хватит чтобы обеспечить потребности всей страны на протяжении 1000 лет.

Что еще интересно почитать:

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Военные США раскритиковали французские бронемашины AMX-10RC для Украины