Представители высшего руководства Южной Кореи заявили о том, что, в свете беспрецедентных угроз со стороны КНДР, страна может в кратчайшие сроки создать собственное ядерное оружие.
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С учётом имеющихся в стране технологий это не займёт много времени и сил.
Другой вариант - Южная Корея может разместить на своей территории ядерное оружие, предоставленное союзническими государствами.
Такое заявление президента Южная Корея распространяют местные средства массовой информации.
Если сложится такая ситуация, что «провокации со стороны Северной Кореи» приобретут вид реальной угрозы, то Южная Корея, которая пока не состоит в клубе «ядерных держав», может стремительно в него попасть.
Ранее уже случился конфуз на фоне заявления президента Южной Кореи о совместных «ядерных учениях» США и Сеула в ответ на пуски ракет со стороны КНДР.
Тогда офис южнокорейского президента слишком поторопился с подобными заявлениями, и их пришлось в срочном порядке корректировать, даже Байден поспешил опровергнуть подобные переговоры с Республикой.
В любом случае, напряжённость на Корейском полуострове возрастает.
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